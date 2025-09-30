Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE
Kárate

Damián Quintero no se alzará con dos medallas de oro: el TAS falla a favor de Ali Sofuoglu

El karateca turco, acusado inicialmente de incumplir el reglamento antidopaje, ha lanzado un comunicado en el que explica que la última resolución se postula a su favor y por lo tanto, recuperará sus medallas aunque seguirá sin competir hasta 2027

Marina Rivas

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:13

La carrera de Damián Quintero ha dado otro giro y de nuevo, sin estar él actualmente en activo. El pasado mes de abril, saltaban las ... alarmas en el mundo del kárate a razón de un sorprendente caso de dopaje de una reconocida figura internacional, nada menos que la del campeón mundial y laureado olímpico Ali Sofuoglu. Por aquel entonces, la World Karate Federation publicó una resolución de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la que especificaba que el turco había incumplido el reglamento antidopaje durante el año 2023, lo que implicaba directamente al reputado karateca malagueño, dado que las medallas que perdió contra él en aquel período, pasarían a sus manos. Ahora, casi seis meses después, el propio Sofuoglu ha lanzado un nuevo comunicado que lo cambiaría todo.

