Damián Quintero no se alzará con dos medallas de oro: el TAS falla a favor de Ali Sofuoglu

La carrera de Damián Quintero ha dado otro giro y de nuevo, sin estar él actualmente en activo. El pasado mes de abril, saltaban las ... alarmas en el mundo del kárate a razón de un sorprendente caso de dopaje de una reconocida figura internacional, nada menos que la del campeón mundial y laureado olímpico Ali Sofuoglu. Por aquel entonces, la World Karate Federation publicó una resolución de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la que especificaba que el turco había incumplido el reglamento antidopaje durante el año 2023, lo que implicaba directamente al reputado karateca malagueño, dado que las medallas que perdió contra él en aquel período, pasarían a sus manos. Ahora, casi seis meses después, el propio Sofuoglu ha lanzado un nuevo comunicado que lo cambiaría todo.

En este caso, la infracción al deportista turco, de 30 años, no implicaba ningún positivo por el consumo de alguna sustancia prohibida, esta vez, se trataba del quebrantamiento del artículo 2.4 de la AMA, por incumplimiento de la localización de Sofuoglu para los test 'ante-doping' hasta en tres ocasiones durante 2023 (el 13 de mayo, el 21 de septiembre y el 11 de octubre). Esta infracción llevó a la WKF a tomar duras medidas contra él, entre ellas, su suspensión durante 2 años (desde el 31 de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027) y la anulación de las medallas de oro ganadas entonces.

De esta forma, los títulos de campeón mundial y Europeo de las citas de Budapest 2023 y Zadar 2024, respectivamente, pasarían a manos del entonces subcampeón, que no fue otro que el karateca español más laureado de la historia, el torremolinense Damián Quintero. En su momento, fue todo un hito esta resolución, para empezar porque Quintero sí que acumulaba ya varios títulos de campeón continental, pero no de campeón mundial individual, la única presea de oro que faltaba en su vitrina. Además, fue especialmente mediática esta nueva, porque precisamente cuando saltó esta noticia, el malagueño se encontraba viviendo su primera aventura televisiva, en el exigente 'reality' de 'Supervivientes', donde llegó a quedarse a un paso de ser finalista. Es más, la realización del programa le dio a conocer este comunicado de la WKF a Quintero durante su etapa en Honduras, aunque realmente, él ya había era conocedor de los hechos realmente.

Sin embargo, parece que estas medallas de oro no llegarán nunca a la vitrina del torremolinense, porque ha habido un nuevo giro de los acontecimientos. El turco tenía un período de tiempo para recurrir y no dudó en hacerlo. Ahora, ha hecho público en sus redes un comunicado al respecto. Una noticia que, por cierto, adelantó el periodista José Manuel Amorós a raíz de pronunciarse el turco. En esta nota, Sofuoglu explica que, después de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) junto a su equipo de abogados, éste le ha dado la razón.

Concretamente, señala que preservará todos los títulos y medallas que iban a retirar de su palmarés dado que se ha confirmado, mediante la resolución del TAS, que todas las pruebas de dopaje durante el proceso de localización dieron negativo. «Nunca he tenido un período oscuro en mi carrera y nunca ha habido ninguna sospecha de sustancias prohibidas», reza. Y continúa: «Acorde a esto, todas las medallas que me fueron injustamente retiradas, serán recuperadas».

Eso sí, reconoce en el siguiente punto que dado que efectivamente incumplió la localización en tres ocasiones, acatará la sanción para estos casos, lo que implica que no podrá competir hasta finales de 2026. De hecho, a modo de curiosidad, actualmente el turco ha participado en un 'reality' de actividades físicas de la mano de Netflix Corea.

Continúa en su comunicado explicando que en sus 23 años de carrera siempre se ha regido por el trabajo y la perseverancia y que nunca ha tomado «atajos para llegar al éxito». Así las cosas, defiende su imagen íntegra, explica que se siente tranquilo porque nunca ha hecho nada malo y asegura que volverá a los tatamis más fuerte en cuanto cumpla con su sanción, alegando que este será un tiempo para reconstruirse a sí mismo. De esta forma, el malagueño Damián Quintero se mantendrá pues con sus subcampeonatos mundial y europeo en 2023 y 2024. Cabe señalar que la World Karate Federation podría recurrir estos días pero, de igual forma, parece algo improbable dada la última resolución.