Sarah Almagro se cuelga el oro en el Hawaii Adaptive Surfing Championship

La marbellí Sarah Almagro sigue superando obstáculos, desafiando al mundo y ganando la batalla. No está siendo un 2025 sencillo para la laureada parasurfista malagueña, ... que ha tenido que pasar por varios problemas médicos que la han llevado a estar hospitalizada, y todo ello sin dejar a un lado sus estudios de Derecho. Pero aún así, Sarah regresó a la competición y lo hizo para volver a imponerse en una destacada prueba internacional.

Hablamos del Hawaii Adaptive Surfing Championship, una competición global que se celebró del 15 al 19 en un enclave mítico para los surfistas: la playa de Queens Break en Waikiki. Hasta allí se desplazó Almagro junto a su actual entrenador, Ale Barbosa y Kuko Font como receptor y estratega, el Banana Team y allí se ha proclamado campeona. Como siempre, compitiendo en la categoría de Prone 2, con una puntuación total de 15.43, siendo su mejor ola un 8.93. Fue una manga súper reñida donde la francesa Celine Roillard obtuvo un segundo puesto, el tercer puesto fue para la australiana Jocelyn Neumuller, principal rival de Sarah y el cuarto puesto fue para la inglesa Hannah Dines.

Ampliar SUR

Es el primer evento en el que la surfista marbellí compite individualmente a nivel internacional en la zona del Pacífico gracias a los patrocinios de Marca Marbella, Fundación Sierra Blanca, Grupo Casa Lola, Hoteles Barcelo y Seur. Hawaii lleva organizando competiciones de Surf Adaptado desde hace 12 años, siendo una de las competiciones con más recorrido y prestigio del mundo. El torneo estaba organizado por la Association of Adaptive Surfing Professionals (AASP) en colaboración con la Organización Access Surf de Waikiki y han surfeado alrededor un centenar de deportistas, de todas partes del mundo, desde Australia, USA, Sudamérica, Asía y Europa.

En este campeonato las condiciones meteorológicas han sido muy constantes con temperaturas oscilando entre 25 y 30 grados, con vientos del Este de 10-20 nudos. A lo largo del campeonato los surfistas han podido disfrutar de olas de 1,50 metros hasta llegar a la típica ola mediterránea.

Las mangas han sido de 20 minutos, poco tiempo teniendo en cuenta que las series tardaban en llegar y encima con pocas olas, dificultando así el poder conseguir buenas puntuaciones. Se puede decir que los surfistas tenían prácticamente 2-3 oportunidades para conseguir una buena ola y si no la surfeaban a su máxima capacidad era muy fácil perder. Al menos, el agua estaba a 26 grados por lo que la espera se hacía menos desagradable, aunque ponía a prueba la paciencia y concentración de los surfistas.

El patrocinador principal del impulsor de la competición, AASP, es la Fundación Stoke for Life, que desde 2022 han logrado crear y sostener un tour internacional legítimo con el propósito de elevar el Surf Adaptado al nivel profesional con la ayuda de empresas, entidades públicas y asociaciones relacionadas con el mundo del deporte y salud. Stoke Foundation for Life ha financiado los premios del Hawaii Adaptive Surf Competition con 10.000 dólares. Actualmente el AASP Tour se está celebrando en Australia, Los Ángeles y Hawaii y también están estudiando la posibilidad de extender el tour a Europa. Desde que se creó la liga internacional, la Fundación Stoke for Life ha donado unos 100.000 dólares anuales para premios