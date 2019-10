Regino Hernández estará al menos un mes y medio de baja pero no tendrá que operarse El medallista olímpico en 'snowboard', que se lesionó en un entrenamiento en Suiza, se podría perder las primeras citas de la Copa del Mundo ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 2 octubre 2019, 13:08

Regino Hernández no tendrá que pasar por el quirófano tras la caída que sufrió durante un entrenamiento con la selección española en Saas Fee (Suiza). El 'rider' afincado en Mijas, medallista olímpico en los Juegos de PyeongChang, tendrá que parar al menos mes y medio para recuperarse de su lesión. El propio deportista confirmó su diagnóstico: «Fractura de escafoides y semilunar de la mano izquierda y fractura de las vértebras L1 y L2. Todo esto me deja fuera de entrenamientos y competición durante al menos un mes y medio», escribió en Twitter. «Quería agradecer al hospital CHIP de malaga y al doctor Nogales el trato que me han dado y la rapidez para hacerme todas las pruebas necesarias», comentó.

La buena noticia es que Hernández no tendrá que ser operado de su muñeza izqueirda, lo que alargaría más su recuperación. En plena pretemporada, la clave está en ver si puede llegar a tiempo al inicio de la Copa del Mundo, en el mes de diciembre. La primera cita de la Copa del Mundo de Snowboard Cross es en Montafon (Austria), del 12 al 15 de diciembre y la segunda, el 20-21 de ese mes en Cervinia (Italia).

Serán las citas más justas de tiempo para Hernández, aunque dependerá todo de cómo evolucione la lesión. En enero y febrero de 2020 las pruebas son en Bad Gastein (Italia), Big White (Canadá) y Feldberg (Alemania). En marzo son las tres últimas Copas del Mundo, en Secret Garden (China), Sierra Nevada (España) y Veysonnaz (Suiza). La penúltima cita del campeonato será muy especial para Regino Hernández, por ser en España y en Granada, y el deportista confirmó que no se la perderá.