Rahm pierde opciones en el British

Carlos Nieto García Enviado especial a Portrush, Irlanda del Norte Viernes, 18 de julio 2025, 22:30 Comenta Compartir

Jon Rahm lo tenía todo de cara para haber dado un salto de gigante para confirmar las buenas sensaciones que dejó su estreno en el ... Abierto Británico, pero se enredó. A la vuelta de uno bajo par con unas condiciones durísimas, de viento y lluvia, le dio continuidad otra con un golpe por encima del par para llegar al fin de semana empatado con Portrush, que ayer se mostró más amable, sin el viento que azotó durante todo el jueves y con apenas un tramo de chaparrón en un par de hoyos, al inicio de su vuelta y pasado el ecuador de la misma. «Quitando tres hoyos ha estado facilísimo. Más fácil no podía estar. No hay excusa, he jugado mal», sentenció el vizcaíno tras sellar su tarjeta de 72 golpes.

Enrabietado, frustrado, no mencionó la tercera vuelta antológica de 63 golpes que firmó hace dos años en Liverpool para remontar y llegar con opciones a la jornada definitiva. Es lo que necesita hoy. Es el año de las remontadas, de encomendarse a exhibiciones para no bajarse del carro ganador. Venía jugando muy bien, como él mismo había reconocido, pero lo de ayer fue un frenazo en toda regla. «He terminado muy mal. No es que no tenga esperanzas, pero es que estoy muy enfadado», valoró todavía en caliente, cuando minutos antes había perdonado un putt de poco más de dos metros para salvar el par en el hoyo 18. Ese hubiese sido el putt más largo que hubiese metido. Un dato demoledor que refleja la tortura que vivió en los greenes. El más largo que embocó fue de apenas metro y medio, para birdie en el par 5 del hoyo 7, en el que, como en su homólogo del 2, tuvo incluso opción de eagle. Fue un inicio para nada arrollador pero que invitaba a soñar a lo grande. Sin embargo, de forma inmediata, tal y como le sucedió el jueves, enlazó dos bogeys que interrumpieron su gran momento. No coger calles en este links promete un castigo muy duro salvo que el jugador esté lúcido con los hierros. Visitó el de Barrika el búnker situado en la calle del 8 y un rough de profunda maleza en el 9, en el que incluso tiró una bola provisional ya que no confiaba en encontrarla. Cuesta arriba, tampoco metió dos putts, cada uno de seis metros. Era la peor forma de completar el primer tramo del recorrido. Mismas distancias falló en los dos siguientes para birdie y enlazó tres pares errando putts algo más lejanos -nueve, diez y ocho metros, por orden- antes de afrontar tres últimos hoyos en los que tuvo de todo menos regularidad. En el par 3 del 16, en el que si te vas por la derecha te puedes dar por enterrado, Rahm se marchó a la izquierda, sin encontrar el green. Recuperó bien, pero no embocó un putt de 90 centímetros y le cayó un bogey. Lo olvidó rápido, con un bombazo de 350 metros desde el tee del 17 que se quedó a las puertas del green. No decidió patear, como había hcho desde la calle tanto en el 14 como en el 15, y su chip dejó prácticamente dado el birdie. En ese momento había recuperado la tarjeta de -1 con la que empezó, pero en el 18 volvió a perdonar. A una salida impecable a la calle le siguió un horrible hierro que tiró por los aires -en el 11 incluso le dio dos patadas- y se vio obligado a hacer magia con el approach. Luego erró el comentado putt de poco más de dos metros. Algo mejor desde el tee, con ocho calles cogidas frente a las cinco del día anterior, Rahm se generó una opción tras otra pero ninguna de ellas clara para restar golpes. No aprovechó ninguna, y se le hizo muy cuesta arriba. Más todavía cuando levantaba la vista a las pantallas repartidas por el campo y veía a un Scottie Scheffler en combustión. La mañana había dejado grandes tarjetas como la de Brian Harman, el hombre que derrotó a Rahm hace dos años, y un Bryson DeChambeau que se arremangó para dar la cara y superar el corte. Tiraron 65 golpes, seis bajo par, hasta que el número uno del mundo dio un rotundo golpe encima de la mesa. Scheffler se fue hasta -7 en el día para un acumulado de -10, instalado en lo más alto de la tabla para postularse como el gran candidato al título. Le persiguen Matt Fitzpatrick (-9) y el propio Harman y Haotong Li (-8) antes de dar un salto importante en la tabla, ya que los siguientes están en -5. El ídolo local y número dos del mundo, Rory McIlroy, tiene un -3. Adiós a Hidalgo, García sufre La jornada fue mala para los tres españoles, empatados el jueves en una buena posición con el -1 logrado por Rahm, Sergio García y Ángel Hidalgo. El de Borriol tiró dos sobre par para irse a +1, al borde del corte. Lejos se quedó el de Marbella, cuyo +4 le llevó a tres sobre par para enterrar sus opciones de competir por primera vez en el fin de semana en su segundo 'major'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión