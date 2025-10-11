Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jon Rahm, ayer con gesto muy serio en la tercera jornada del Open de España Ep
Golf

Rahm se despeña cuando iniciaba la escalada en el Open de España

El vizcaíno llegó a situarse en el grupo de cabeza del torneo, pero un demoledor doble bogey en el hoyo 11 le ha dejado sin opciones

Iván Orio

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:44

Jon Rahm escalaba con solvencia la montaña en el Club de Campo Villa de Madrid en la tercera jornada del Open de España y, cuando ... tenía la cima al alcance de la mano, la cuerda se rompió y cayó a plomo, sin red, con el único objetivo ya de minimizar los daños y fiándolo todo al manual de supervivencia. Otra vez en estado de gracia con el juego corto y algo mejor desde el tee que en las vueltas precedentes, el vizcaíno creció poco a poco en el modificado recorrido de la prestigiosa cita del circuito europeo y llegó a formar parte del pelotón de cabeza. Sin embargo, un demoledor doble bogey en el par tres del hoyo 11 frenó en seco la remontada y vio cómo sus rivales se alejaban a velocidad de crucero, sin posibilidad alguna de reengancharse al tren de los candidatos al triunfo. El de Barrika salía con un menos cuatro desde el tee del 1 a las 11.27 horas y con ese mismo resultado se presentó en la casa club, nada menos que a doce golpes del sólido líder, el inglés Marco Penge.

