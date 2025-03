Polideportivo malagueño: Triunfo sobre la bocina de Los Dólmenes para seguir creyendo en la salvación

Tensión final en el Pabellón Fernando Argüelles donde un siete metros, tras la descalificación de Javier Aragón, dio el triunfo a Los Dólmenes Antequera sobre ... el Lanzarote por 25-24. Pero ese fue el final de infarto para ambos equipos situados en la zona de descenso, el principio del partido fue un constante intercambio de goles para ambos equipos sin ninguna predominancia de unos sobre otros, pero dos exclusiones casi seguidas del Dólmenes y algunas imprecisiones en los lanzamientos, permitió al equipo visitante tener una leve ventaja que consiguieron mantener al descanso con un 9 a 11.

En la segunda mitad, se esperaba que Los Dólmenes sacara los dientes para poder hacerse con el encuentro. Desde su salida, el Lanzarote mantuvo la presión sobre el equipo antequerano, a pesar de ello, el Dólmenes no encontró portería clara y huecos hasta casi el minuto 40, que fue cuando despertó y la presión ejercida sobre la línea del pivote, permitió empatar el partido.

De ahí el final, se desarrolló el partido de la misma forma unas veces arriba el equipo local y otras, abajo. En el último minuto el Lanzarote alargó posición hasta el pasivo y obtuvo golpe franco, pero los árbitros y la mesa no pararon el tiempo. Tras las protestas consiguieron reanudar el partido, aunque el luminoso no indicó cuánto tiempo restaba. El Lanzarote no acertó en su lanzamiento y cuando Los Dólmenes se dispuso a armar la contra, Javier Aragón retrasó el balón para hacer perder tiempo al rival, le costó la descalificación por tarjeta naranja y eso significaba siete metros que Javier Ariño, anotó poniendo el 25 a 24 del triunfo. Los Dólmenes se colocan, en la decimocuarta posición con 15 puntos, una victoria de oro la de esta tarde.

Trops Málaga 18-28 Horneo Alicante Un Trops sin gol se ve superado por un contundente Alicante

El Trops Málaga falló en su vuelta a la competición, después del parón de selecciones, y, además, en casa, y ante un rival que lucha por el ascenso, como es el Eón Alicante, que fue muy superior al cuadro costasoleño y ganó la partida con solvencia por el resultado de 18-28, un tanteo raquítico para los locales, que nunca, hasta ahora, se habían quedado en esa cifra tan baja.

Con este marcador, el conjunto que entrena Quino Soler se complica su clasificación para el 'play-off' de ascenso a la Asobal a falta de solo seis jornadas para la conclusión de la competición regular en la División de Honor Plata, aunque los jugadores mantienen la esperanza de remontar el vuelo el próximo sábado en Ibiza, pero el equipo no depende de sí mismo, sino de que pinchen el Santander y Puerto Sagunto, que se escapan a cuatro y cinco puntos.

UCAM 74-81 Amivel El Amivel firma un gran partido en la cancha del UCAM Murcia

El Amivel ofreció su mejor versión para ganar en la complicada pista del UCAM Murcia (74-81). Fue un partido muy exigente, y los veleños estuvieron siempre muy concentrados y mandando en las dos canastas, sobre todo en la segunda parte. Al descanso, el Amivel se iba el partido empatado a 39, tras un primer cuarto con un parcial de 20-18. En la reanudación del juego, los veleños estuvieron muy acertados en ataque para afrontar los últimos 10 minutos con la ventaja de 56-61, que confirmó en el último acto.

Málaga femenino 1-0 Las Rozas Noe Salas devuelve al Málaga femenino a la senda del triunfo

Tras dos jornadas sin ganar, el Málaga femenino ha vuelto a la senda del triunfo. Lo ha hecho en casa, por la mínima y ante un rival directo, el Olympia Las Rozas. Bastó unsolitario tanto de la benalmadense Noe Salas, en el minuto 50, para validar los tres puntos. El gol comenzó de una acción de Valeriano desde el centro del campo, le cedió el balón a Encarni en la banda derecha y fue ésta la que realizó un centro a la perfección que acabó rematando de un testarazo Noe. Es la décima victoria de la campaña para el equipo en Segunda RFEF, con la que refrenda su actual sexto lugar en la clasificación.

Ciudad Redonda 6-4 Martorell Victoria del Málaga Ciudad Redonda para volver a sonreír

El Málaga Ciudad Redonda volvió a sonreír en Carranque con un triunfo valiosísimo ante Sala 5 Martorell (6-4) para afianzar, un poco más, un puesto en la zona del play-off de ascenso. Tres puntos necesarios para dejar atrás dos derrotas seguidas como local y, también, el traspié de la pasada semana en El Ejido. Se notó, desde el principio, que había un equipo mucho más fluido y efectivo con balón e intenso en defensa que empezó a tomar ventaja con goles de Pabli, Yunii y Alvarito antes del descanso, pero su oponente mejoró en la segunda mitad sin poder evitar marcharse de vacío de su visita a la capital de la Costa del Sol (6-4).