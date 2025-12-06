Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FEB / ISO 100 PHOTOPRESS / MALAGA CF / UNICAJA CB PHOTOPRESS
Polideportivo

Polideportivo malagueño: Pleno de victorias malagueñas esta jornada

Ganaron el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, el Trops Málaga, el Unicaja Mijas, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda y el Málaga femenino

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:58

Comenta
  1. Araski 71-91 Ingeniería Ambiental CAB Estepona

    El CAB Estepona regresa a la senda del triunfo

Esta vez, se cumplió la consigna: entrenador nuevo, victoria segura. El Ingeniería Ambiental CAB Estepona volvió ayer a la senda triunfal ayer al imponerse al ... Araski (71-91), a domicilio, en el partido del debut del nuevo técnico del conjunto malagueño, el catalán César Eneas. El partido comenzó un ajustado primer cuarto que finalizó sólo dos puntos a favor de las esteponeras (21-23). Fue antes del descanso cuando subieron una marcha más para coger distancias en el marcador. Y aunque el cuadro vasco se llevó el parcial del tercer cuarto, no logró alcanzar a un CAB Estepona que se gustó esta vez desde el tiro exterior (16 triples). Melissa Gretter, que jugó los 40 minutos, fue la 'MVP' con 15 puntos, 5 rebotes y hasta 10 asistencias. Es la tercera victoria del equipo en la élite, en la que no ganaba desde hacía 5 jornadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  7. 7 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  8. 8 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  9. 9 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  10. 10 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polideportivo malagueño: Pleno de victorias malagueñas esta jornada

Polideportivo malagueño: Pleno de victorias malagueñas esta jornada