Polideportivo malagueño: Pleno de victorias malagueñas esta jornada

Esta vez, se cumplió la consigna: entrenador nuevo, victoria segura. El Ingeniería Ambiental CAB Estepona volvió ayer a la senda triunfal ayer al imponerse al ... Araski (71-91), a domicilio, en el partido del debut del nuevo técnico del conjunto malagueño, el catalán César Eneas. El partido comenzó un ajustado primer cuarto que finalizó sólo dos puntos a favor de las esteponeras (21-23). Fue antes del descanso cuando subieron una marcha más para coger distancias en el marcador. Y aunque el cuadro vasco se llevó el parcial del tercer cuarto, no logró alcanzar a un CAB Estepona que se gustó esta vez desde el tiro exterior (16 triples). Melissa Gretter, que jugó los 40 minutos, fue la 'MVP' con 15 puntos, 5 rebotes y hasta 10 asistencias. Es la tercera victoria del equipo en la élite, en la que no ganaba desde hacía 5 jornadas.

Unicaja Mijas 83-79 Melilla La Salle Laborioso triunfo para seguir invicto en casa

Aunque no fue nada sencillo, el Unicaja Mijas volvió a sacar músculo en casa para remontar y regalar una nueva victoria a su público en un Martín Urbano en el que permanece invicto esta campaña. El cuadro malagueño comenzó a remolque tras encajar un parcial inicial de 14-24. Por fortuna, fue de menos a más el equipo, que logró ponerse al fin por encima en el inicio del tercer cuarto. Eso sí, no fue hasta los compases finales cuando se consumó la remontada (83-79). Elena Moreno fue la 'MVP' con 14 puntos (sólo tres tiros errados), 6 rebotes y 22 de valoración.

Agustinos 28-31 Trops Málaga El Trops reacciona y vuelve a ganar

Hubo reacción. El Trops Málaga por fin ganó y lo hizo con solvencia en su desplazamiento a la cancha del Agustinos de Alicante (28-31). Un debut triunfal para el nuevo técnico, interino, Daniel Ibáñez. Sin embargo, un gran Trops dio un golpe sobre la mesa para romper la cadena de cuatro derrotas consecutivas que había sufrido y, por tanto, abrió el mes de diciembre con triunfo, sobreponiéndose a una dinámica negativa que le había privado de puntuar durante todo el mes de noviembre. De hecho, la última vez que ganó fue el 25 de octubre, ante el Alcobendas.

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda 6-2 Entrerríos Nueva goleada del Heredia 21 en casa

Tras el tropiezo de la pasada jornada ante el Móstoles, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda logró resarcirse y regresar a la senda triunfal por todo lo alto, con una sólida goleada y mucha personal en el duelo ante el Entrerríos en el Pérez Canca, donde el equipo sigue estando invicto esta campaña. Tras los goles iniciales de Miguel Conde y Alvarito hubo unos instantes de tensión al empatar el rival (2-2). Sin embargo, la reacción fue arrolladora, con goles de Tabuenca, Pabli, Miguel y Campano en una gran segunda mitad para sentenciar el 6-2 y volver a dormir líderes.

Córdoba 0-1 Málaga femenino Quinta victoria seguida del Málaga

El Málaga femenino atraviesa el mejor momento de la temporada. Tras el triunfo conseguido en el feudo del Córdoba en este último derbi andaluz, el combinado blanquiazul ha refrendado sus buenas sensaciones al encadenar su quinta victoria consecutiva, lo que implica, además, la mejor racha triunfal del Grupo 3 de la Segunda RFEF. En este duelo andaluz, bastó con un solitario gol de Alicia Martínez, en el minuto 77, para romper con la igualdad que reinó en el encuentro y consolidar un triunfo crucial.