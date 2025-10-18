Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Polideportivo malagueño: Incontestable victoria del Unicaja Mijas para hacerse con el liderato de la Liga Challenge

Las de Javier Pérez de los Reyes fueron las únicas que ganaron este sábado; perdieron el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el Trops Málaga, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda y el Waterpolo Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:34

  1. Euskotren 83-60 ngeniería Ambiental CAB Estepona

    Al CAB Estepona se le sigue resistiendo la victoria en la élite

El CAB Estepona volvió a naufragar. Al conjunto malagueño se le siguen resistiendo las victorias en su estreno en la élite española, la Liga Femenina ... Endesa. Esta vez volvió a perder con contundencia, por segunda vez consecutiva fuera de casa, ante el Euskotren vasco, que dominó de inicio a fin en su pista (83-60). Por desgracia para las de Francis Tomé, volvieron a quedar patentes las carencias defensivas, dado que encajó de nuevo más de 80 puntos, y también en el tiro, porque sólo cinco jugadoras lograron anotar.

