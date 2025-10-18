Polideportivo malagueño: Incontestable victoria del Unicaja Mijas para hacerse con el liderato de la Liga Challenge

El CAB Estepona volvió a naufragar. Al conjunto malagueño se le siguen resistiendo las victorias en su estreno en la élite española, la Liga Femenina ... Endesa. Esta vez volvió a perder con contundencia, por segunda vez consecutiva fuera de casa, ante el Euskotren vasco, que dominó de inicio a fin en su pista (83-60). Por desgracia para las de Francis Tomé, volvieron a quedar patentes las carencias defensivas, dado que encajó de nuevo más de 80 puntos, y también en el tiro, porque sólo cinco jugadoras lograron anotar.

El equipo partía con una plantilla corta, con la ausencia de una de sus especialistas en el triple, Conner, tocada del tobillo. Aun con todo, las esteponeras consiguieron plantar cara en la primera mitad, llegando cuatro arriba al descanso tras imponerse en el segundo cuarto (17-20). Sin embargo, los dos siguientes parciales, con las locales anotando más de 24 puntos por cuarto, fueron diferenciales. Brillaron, eso sí Koné (19 puntos y 9 rebotes) y Dongue (20 puntos y 6 rebotes), pero no fue suficiente.

Unicaja Mijas 97-59 Santfeliuenc Incontestable victoria del Unicaja Mijas para hacerse con el liderato

Una victoria que vale doble. El Unicaja Mijas volvió a dejar claras sus intenciones de ascender. El conjunto de Javier Pérez de los Reyes volvió a encandilar a su público del Martín Urbano con un arrollador triunfo que, al igual que su primer partido como local, rozó el centenar de puntos, esta vez ante el Santfeliuenc (97-59). La cuarta victoria de una campaña en la que continúa invicto y que le coloca, por primera vez, en el liderato de la tabla de la Liga Challenge.

Fueron cruciales los parciales del primer y tercer cuarto (28-13 y 30-12), especialmente el del tercero, que dio a las a las malagueñas tras un breve tropiezo en el segundo cuarto (15-21). Un triunfo de equipo en el que hasta seis jugadoras superaron la decena de puntos. Compartieron 'MVP' (+23) Capellán (13 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia) y Galerón (15 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias).

El Ejido 3-2 Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Primera derrota de la temporada para el Heredia 21

Una derrota para el aprendizaje. La buena dinámica del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda terminó en la visita a El Ejido (3-2). Sin embargo, las sensaciones son positivas por la capacidad de respuesta del equipo. Completó una primera mitad espectacular. Fue muy superior con balón y marcó dos goles, los de Nando y Davilillo. Hubo opciones de marcar alguno más. La pena fue el 1-2, de Pope Mercado antes del descanso, que cambió el rumbo del envite y, en la segunda mitad, el equipo local remontó con los tantos de Adri Blat y Dela (2-2 y 3-2).

Ourense 5-4 Nueces de Ronda Atlético Torcal Triste derrota del Atlético Torcal, que rozó la remontada

Dolorosa derrota para el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que peleó hasta el último minuto por dar la vuelta al marcador, pero le faltó tiempo para consumar la remontada. El conjunto malagueño tenía una gran oportunidad de regresar a la senda triunfal al medirse a un rival directo en la clasificación, el Ourense. El cuadro gallego dominó con contundencia en el primer tramo del partido, llegando a ponerse 4-0 arriba. Pero reaccionó el Atlético Torcal, tirando de galones. Carina y Marta anotaron los dos primeros. Volvió a marcar el rival para hacer el 5-2, pero de nuevo contraatacó el equipo malagueño, con goles de Carina y Guida. Por desgracia el empate se quedó a tiro.

Zaragoza 37-25 Trops Málaga Derrota contundente del Trops Málaga en su visita a Zaragoza

El Trops Málaga no pudo hacer nada en su visita a tierras aragonesas, tras sucumbir por el marcador de 37-25 frente al Contazara Zaragoza, recién ascendido a la categoría de Plata, aunque con un plantel de jugadores experimentados incluso en la Asobal, y con un portero, Jorge Gómez, que fue clave para el triunfo holgado de los suyos. Con este resultado, el cuadro malagueño encadena dos derrotas consecutivas, que le hace afrontar la próxima semana como si jugara una final ante el Balonmano Alcobendas.

Waterpolo Málaga 4-15 Cuatro Caminos Tajante derrota del Waterpolo Málaga en su estreno en casa

Desde luego el Waterpolo Málaga femenino no está teniendo un buen comienzo en su segunda temporada en Primera División. Segunda jornada y una nueva derrota tajante de esta joven plantilla, esta vez por 4-15 ante un Cuatro Caminos madrileño muy dominante. Ya desde el primer cuarto se dejó ver el poderío ofensivo de las madrileñas, que firmaron un pobre parcial inicial de 0-4. Aguantaron bien las locales para llegar 1-4 al descanso, pero en la reanudacion del partido encajaron un 0-7 que fue ya deteminante, y pese al buen parcial del último cuarto (3-4) el resultado para el equipo no se pudo remontar.

s