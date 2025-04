Polideportivo malagueño: Los equipos de la provincia, a hacerse fuertes en casa

Nueva semana de competición en Primera División para el Nueces de Ronda Atlético Torcal. El equipo malagueño afronta su tramo final liguero con el firme ... objetivo de lograr la permanencia lo antes posible. Para ello será crucial buscar la victoria en el duelo que retransmitirá hoy Teledeporte. Las de Víctor Quintero son conscientes de que no pueden ceder en los partidos ante rivales directos y de la zona baja como es el de esta tarde, ante el Rubí catalán. Ya cumplieron con nota al ganar la pasada jornada al Teldeportivo, colista (5-1), y esta vez deberán luchar por sumar otro triunfo crucial ante el penúltimo de la tabla y ya prácticamente descendido Rubí, que sólo ha ganado dos partidos esta temporada. La victoria podría hacer que el Atlético Torcal escalase hasta dos posiciones en la tabla (situarse décimo) y tomarse una renta de ocho puntos sobre el descenso.

Ciudad Redonda - La Nucía Sábado, 18.00 El Ciudad Redonda, a mantener un buen nivel en casa

Seis jornadas para cumplir un objetivo ilusionante. Jugar unos 'play-off' de ascenso será el premio al esfuerzo de toda una temporada. El Málaga Ciudad Redonda está lidiando con buenas y malas rachas de resultados, pero su competitividad le ha hecho establecerse en la parte alta de la clasificación y, para continuar en esa zona de privilegio, necesita mantener un buen nivel y sumar el mayor número de puntos posible. Para ello, buscará ganar en casa al Sporting La Nucía, un equipo inmerso en una lucha por no perder su plaza en Segunda División.

Trops Málaga - Proin Sevilla Sábado, 18.00 Trops-Proin Sevilla, el derbi andaluz de la necesidad

Las matemáticas dicen que el Trops Málaga tiene aún opciones, aunque muy remotas, de disputar la fase de ascenso a la liga Asobal, y que el Proin Sevilla no tiene todavía asegurada la continuidad en División de Honor Plata. Así se presenta el derbi andaluz que jugarán este fin de semana el cuadro malagueño, que no gana desde el 15 de febrero, y el conjunto hispalense, que en las seis últimas jornadas ha logrado ocho puntos. El envite en el colegio Los Olivos no llega en el mejor momento para el Trops, mientras que para el Proin es una final.

Los Dólmenes - Ibiza Sábado, 18.30 Los Dólmenes recibe al Ibiza en un nuevo encuentro decisivo

Llega un nuevo encuentro decisivo para Los Dólmenes. En el recuerdo, no muy lejano queda el final del partido de la primera vuelta, en noviembre, cuando el entonces técnico Lorenzo Ruiz se desvanecía al final del partido. Ahora, de la mano de Carlos Pastrana, es un conjunto totalmente distinto y vivo en su lucha por salvarse. Los Dólmenes sabe que en casa debe sacar las garras y no dejar escapar puntos, porque la salvación pasa por sumar. Su rival de hoy será el Ibiza, que con 20 puntos está en el límite de los cuatro equipos que descenderán a final de temporada.

Amiab - Amivel Sábado, 17.00 Complicada salida del Amivel a la pista del Amiab Albacete

El Amivel Reyes Gutiérrez viaja este sábado hasta Albacete para una intentar dar la sorpresa ante el Amiab Albacete, uno de los mejores equipos de Europa y segundo en la liga. Los veleños llegan en buena dinámica tras ganar los tres últimos partidos y colocarse en una buena disposición para luchar por el cuarto puesto. Serán cinco jornadas emocionantes ya que actualmente hay cuatro equipos empatados con diez victorias y solo uno podrá lograr la plaza para luchar por el título.

Leioa - Waterpolo Málaga Sábado, 17.00 El Waterpolo Málaga visita al Leioa aún con opciones de salvarse

El Waterpolo Málaga femenino encara, tras el parón, sus últimas cuatro finales por alcanzar el objetivo de la permanencia en Primera División, la categoría de plata nacional. Su primer rival será el Leioa, al que visita esta tarde, un equipo superior sobre el papel, con seis puntos más y tercero en la tabla. Eso sí, las malagueñas, penúltimas, llegan anímicamente reforzadas tras su clara mejoría y su última victoria.