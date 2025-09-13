Polideportivo malagueño: Agridulce jornada para los equipos de la provincia

Final de partido para olvidar en el Pérez Canca. Pese a mandar en el marcador durante la mayor parte del encuentro, un Costa del Sol ... con problemas para ver puerta en los compases finales acabó cediendo el triunfo ante el Aula Valladolid en un agónico cierre de partido. Un amargo empate que obligó a repartir puntos en esta tercera jornada de Liga.

No pudo darse la segunda victoria consecutiva del cuadro de Suso Gallardo. El duelo se mantuvo bastante igualado durante la primera mitad, no fue hasta antes del descanso cuando las 'panteras' consiguieron su primer +2 para marchar al vestuario 13-11. Sin embargo, entraron con buen pie en el segundo tiempo, llegando a adquirir una renta de cuatro goles que, por desgracia, no superion gestionar. Empató el cuadro vallisoletano por primera vez en el minuto 21 y a partir de entonces, la tensión fue máxima. A falta de 30 segundos, Isa Medeiros pareció haber dado el tanto del triunfo a las locales (26-25), sin embargo, sobre la bocina y casi sin visibilidad, entró la diana de Monteagudo (26-26).

Trops Málaga 30-36 Barça At. El Trops no puede con el Barça Atlétic en su debut

El Trops Málaga y el Barça Atlètic ofrecieron un atractivo duelo en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, para abrir la competición ligera en la División de Honor Plata. Aunque se trataba de la inauguración de la liga, ambos conjuntos mostraron su poderío físico en un envite de los que hacen afición, que acabó con la victoria visitante por 30-36. El equipo malagueño, que no tuvo su mejor tarde ni en defensa ni en la faceta ofensiva, tal y como sí había demostrado en los partidos de pretemporada y, aunque finalmente alcanzó la treintena de tantos, lo consiguió cuando ya no quedaba tiempo para la reacción.

Cabe mencionar que en los prolegómenos, el club homenajeó a su patrocinador principal, Trops, por su constante apoyo al deporte, momento en que le hizo entrega de un escudo de oro.

Esplugues 2-2 Nueces de Ronda Atlético Torcal Doblete de Ale para sumar el primer punto

Primer punto de la temporada para el Nueces de Ronda Atlético Torcal en Primera División. Eso sí, un punto con sabor agridulce, ante un rival directo, el recién ascendido Penya Esplugues. El conjunto costasoleño mantuvo siempre la iniciativa en el marcador. La malagueña Ale abrió la veda en el minuto 3, aunque respondió rápido el conjunto catalán para firmar tablas antes del descanso. En la segunda parte consumó el doblete Ale y contó con ocasiones el equipo torcalista para coger más distancia en el electrónico, sin embargo, acabó encajando el 2-2 a dos minutos del final.

Benalmádena Privé 2-3 SVP Derrota por la mínima en el estreno liguero

Amarga derrota del Hockey Benalmádena en su estreno en la nueva temporada en la División de Honor B masculina. El conjunto malagueño debutó en casa ante el SPV de San Sebastián de los Reyes, rival que comenzó imponiéndose por 0-2 en el primer cuarto. Logró reaccionar el equipo malagueño para igualar las tornas (2-2, con goles de Manuel Pérez y Luciano Abba) en el tercer cuarto, sin embargo, la remontada se quedó en la orilla, porque fue finalmente el conjunto madrileño el que anotó el tanto del triunfo.

Egara 0-1 Málaga Hockey Debut triunfal en la División de Honor B

Debut soñado para las jugadoras del Málaga Hockey en la División de Honor B, la segunda categoría nacional. El equipo de nuestra provincia, recién ascendido, logró su primera victoria con el valor añadido de ser a domicilio y ante un conjunto son solera en el hockey estatal, el Egara de Terrassa. Le bastó un solitario tanto de Naomy Lizandra Vera en el segundo cuarto para estrenar su casillero de triunfos. El próximo domingo debutará en casa ante el FC Barcelona.