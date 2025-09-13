Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BM COSTA DEL SOL
Polideportivo

Polideportivo malagueño: Agridulce jornada para los equipos de la provincia

El Costa del Sol Málaga y el Nueces de Ronda Atlético Torcal empataron; el Trops Málaga y el Hockey Benalmádena perdieron y sólo el Málaga Hockey logró la victoria

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:10

  1. Costa del Sol 26-26 Aula Valladolid

    Amargo empate del Costa del Sol Málaga sobre la bocina

Final de partido para olvidar en el Pérez Canca. Pese a mandar en el marcador durante la mayor parte del encuentro, un Costa del Sol ... con problemas para ver puerta en los compases finales acabó cediendo el triunfo ante el Aula Valladolid en un agónico cierre de partido. Un amargo empate que obligó a repartir puntos en esta tercera jornada de Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  4. 4 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  5. 5 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  6. 6 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  7. 7 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  8. 8 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  9. 9 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polideportivo malagueño: Agridulce jornada para los equipos de la provincia

Polideportivo malagueño: Agridulce jornada para los equipos de la provincia