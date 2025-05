Polideportivo malagueño: Aciago sábado que refrenda el descenso de Los Dólmenes Antequera

Al Trops Málaga se le está atragantando la recta final de la competición. Y es que el equipo malagueño ha encadenado tres derrotas que le ... ha llevado a certificar su ausencia en la fase de ascenso en las últimas jornadas de la liga. El último tropiezo fue ayer, en la cancha de un Puerto Sagunto que sí estará en los 'play-off'. Sucumbió por 31-27 en un partido intrascendente y sin mucha historia, dado que, fuese cual fuese el marcador, la situación no iba a variar para ambos conjuntos.

Alcobendas 30-26 Los Dólmenes Los Dólmenes pierde y ya no opta ni a salvarse vía reclamación

Día negro para el Balonmano Los Dólmenes. El conjunto antequerano agotó este sábado todas sus opciones para lograr la permanencia en la División de Plata, ya que no podrá ser ya decimotercero y que pueda valer su recurso a la Federación Española para que bajen sólo tres equipos (no cuatro). Con esta última derrota, en la cancha del Alcobendas (30-26), se consumó su descenso tras una temporada aciaga, en la que no logró despegarse de la zona de peligro en toda ella.

Valencia B 2-5 Málaga femenino El Málaga femenino despide la temporada con goleada

El Málaga femenino se despidió este sábado de su temporada en Segunda RFEF con uno de los mejores resultados del año: una goleada por 2-5 en el feudo del filial del Valencia. Andrea Herrero abrió la lata en la primera mitad, aunque empataron las locales al descanso (1-1). Fue en la segunda mitad cuando desplegó toda su ofensiva el equipo blanquiazul, con goles de Elena, de nuevo Andrea, Futu y Águeda. Con este resultado concluye finalmente sexto en la tabla.