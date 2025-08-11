Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RICARDO NUTZ
Remo

Miramón se cuelga la plata en el Campeonato de España de remo de mar de larga distancia

El laureado malagueño tenía esta como una prueba de preparación cara a su primer gran objetivo del año: el Nacional de Beach Sprint; además, el Real Club Mediterráneo consiguió un oro y dos bronces veteranos

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:33

La temporada sigue su curso para el máximo exponente malagueño de remo en la actualidad. Tras comenzar esta nueva temporada 2025 sumando dos oros (individual ... y doble mixto) en una cita internacional de beach sprint en Campello (Alicante), Adrián Miramón (representante del Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea) ha vuelto a subirse a un podio este fin de semana, aunque en esta ocasión se le ha resistido el oro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  6. 6 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  7. 7 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Miramón se cuelga la plata en el Campeonato de España de remo de mar de larga distancia

Miramón se cuelga la plata en el Campeonato de España de remo de mar de larga distancia