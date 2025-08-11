Miramón se cuelga la plata en el Campeonato de España de remo de mar de larga distancia

La temporada sigue su curso para el máximo exponente malagueño de remo en la actualidad. Tras comenzar esta nueva temporada 2025 sumando dos oros (individual ... y doble mixto) en una cita internacional de beach sprint en Campello (Alicante), Adrián Miramón (representante del Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea) ha vuelto a subirse a un podio este fin de semana, aunque en esta ocasión se le ha resistido el oro.

Como parte de su proceso de preparación cara a su calendario de Beach Sprint, nueva modalidad olímpica en la que se ha volcado de lleno, el malagueño decidió disputar el Campeonato de España de Remo de Mar en larga distancia, que acogió estos días Alicante. No se fue de vacío Miramón pese a no ser su modalidad, se colgó la medalla de plata, siendo la única presea en categoría absoluta para la provincia.

En la categoría individual masculina, sobre la distancia de 6.000 metros, el campeón fue el representante del Club de Regatas de Alicante, Joerl Kristian Naukkarinen (29:02.14), que mejoró en exactamente 30 segundos el tiempo de Miramón (29:32.31). Cabe señalar que en esta misma prueba, el también malagueño del Real Club Mediterráneo Salvador Díaz firmó una buena final al concluir quinto (30:02.94).

Eso sí, sí que hubo tres medallas más para la provincia, todas ellas en categoría veterana y para los representantes del Real Club Mediterráneo. Rafal Ferrer se coronó en la categoría individual masculina sobre la distancia de 3.000 metros, con una marca de 15:43.71. Asimismo, la dupla formada por María Soledad Jiménez y Ángel Del Castillo, se hizo con el bronce en los 3.000 metros del doble mixto, con una marca de 14:44.18 y el cuatro masculino de Manuel Pérez, Jesús Gómez, Juan Carlos Marfil, Rafael Ferrer y Elena Matamala, también obtuvo el bronce, de nuevo sobre la distancia de 3.000 metros, con una marca de 13:14.95.