El mejor gol de Pablo Astudillo Pablo Astudillo, en un partido con el Ciudad de Málaga esta temporada. / SUR Meses después de superar una leucemia muy agresiva, el joven malagueño firma el tanto de la temporada en el derbi entre el Ciudad de Málaga y el Maravillas en la División de Honor Juvenil JUAN CALDERÓN Domingo, 20 octubre 2019, 13:29

El Linfoma de Burkitt es un tipo de leucemia muy agresiva que se suele dar en personas jóvenes. Como se pueden imaginar, cuando a unos padres le dan un diagnóstico de este tipo de su hijo, se les viene el mundo encima. Fue lo que le sucedió a Pablo Astudillo, un joven malagueño que es un apasionado del balonamno, en mayo de este año. Una rápida intervención en el Hospital Clínico y el tratamiento adecuado le han permitido hablar del cáncer en pasado y mirar al futuro con optimismo y vitalidad. Su caso es noticia hoy porque este fin de semana logró el que seguramente es el mejor tanto de la temporada. Astudillo daba la victoria a su su equipo al transformar un golpe franco con el tiempo cumplido gracias a una ejecución sublime. El tanto decidió el derbi entre el Ciudad de Málaga y el Maravillas de la División de Honor (31-30). El vídeo de la acción ha inundado las redes sociales, pero sólo su familia, sus compañeros y sus más allegados conocen la verdadera historia que hay detrás de esas imágenes.

En mayo de este año a Pablo le diagnosticaron un raro tipo de cáncer. Fue operado del intestino y la biopsia que se le realizó confirmó el diagnóstico. Ahí comenzaba su lucha y la de su familia contra la enfermedad. «En mayo me realizaron una operación de urgencia en el intestino y días después me confirmaron que tenía un tipo de cáncer que se llama Linfoma de Burkitt y rápidamente empezamos con el tratamiento. Los médicos me dijeron que tendría que someterme a sesiones (de quimioterapia) durante varias semanas y, bueno, siempre he contado con el apoyo de mis padres y mis amigos en todo momento«, cuenta a SUR.

Vídeo. El gol de Pablo Astudillo.

El deporte, y en este caso el balonmano, ha sido una de las motivaciones de Pablo para pelear contra la enfermedad. En todo momento sabía que quería volver a jugar y su primer partido tras la enfermedad fue en Carboneras hace un mes con el filial del Ciudad de Málaga, aunque se formó como jugador en el Málaga Norte. Fue un día especial y allí estuvo arropado por sus padres y sus amigos más directos. «Realmente sabía que iba a volver a jugar. Mi preocupación era empezar la temporada y no incorporarme en noviembre. Tenía unas ganas tremendas tras el verano», explica.

Su caso ha sido muy llamativo, porque aunque todavía luce las secuelas de la enfermedad y el tratamiento recibido, se ha recuperado totalmente. Muestra una forma física fantástica y está jugando al máximo nivel. «Los médicos pensaban que iba a tener seis o cinco sesiones de quimio, pero detectaron rápido los tumores que tenía y eso ayudó a actuar rápido«. En el Hospital Clínico ha vivido una situación particular, porque debido a su edad no podía estar ingresado con niños y ha estado en la planta de oncología de adultos. Mis padres contactaron con gente que había tenido mi mismo problema y le dijeron que salieron adelante, así que eso también ayuda«, dice.

Con 17 años y la vida por delante, Pablo Astudillo hace sus particulares planes de futuro. Tiene claro lo que va a estudiar y también que quiere seguir jugando al balonmano. «Estoy empezando segundo de bachillerato en el Instituto Sierra Bermeja y quiero llegar a la Universidad. Pero no quiero dejar el deporte, porque me da libertad y me ayuda a no estar siempre pendiente de los estudios. Mi idea es estudiar una Ingeniería, si puedo diseño y desarrollo de productos, me gusta diseñar en con el ordenador«. Al Pablo Astudillo ingeniero todavía le quedan unos años, pero lo que ya es un luchador ejemplar, además de haber marcado el gol de la temporada con el Ciudad de Málaga.