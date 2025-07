María de Valdés sigue de dulce y logra el cuarto puesto en los cinco kilómetros del Mundial

María Valdés sigue de dulce. La nadadora malagueña volvió a completar una gran actuación en el Mundial de aguas abiertas que se está celebrando en ... Singapur. Si días atrás logró la cuarta posición en la prueba de 10 kilómetros, está madrugada volvió a repetir puesto en los cinco kilómetros.

Aunque se ha quedado a las puertas del podio, De Valdés se está confirmando como una de las mejores especialistas del mundo en estas disciplinas. La nadadora se mostró muy satisfecha por el rendimiento que ha ofrecido en este Campeonato del Mundo y valoró así su actuación. «Fue una prueba dura. Quise meter ritmo alto para estar con las primeras. Se metió una húngara y me complicó. Traté de mantener el tercer puesto, pero no pude aguantar a la japonesa. Me quedo con esos dos cuartos puestos y creo que ha sido un Mundial bastante redondo. Quiero aspirar a más y tengo que agradecérselo a mi equipo. Al final, la lesión de rodilla no me ha pasado factura y he podido entrenar fuerte. Las sensaciones han sido muy buenas», explicó María de Valdés en declaraciones recogidas por la Federación Española de Natación.