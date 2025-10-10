Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Natación

María de Valdés, décima en los 10 kilómetros de la Copa del Mundo de Italia

La olímpica fuengiroleña se quedó a sólo 10 segundos del oro de la nadadora local Ginevra Taddeucci, y fue la segunda mejor española tras Ángela Martínez, quinta

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:47

Tras largos meses sin competir, la máxima exponente de la natación malagueña, la olímpica fuengiroleña María de Valdés, volvió este viernes a la acción. Lo ... hizo para vestir una vez más la camiseta de la selección española cara a la cuarta Copa del Mundo de este 2025, celebrada en Golfo Aranci, Italia. Y tanto ella como Ángela Martínez y Paula Otero, todas ellas entrenándose a las órdenes de Xavi Casademont en Málaga, volvieron a firmar grandes resultados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

