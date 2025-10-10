María de Valdés, décima en los 10 kilómetros de la Copa del Mundo de Italia

Tras largos meses sin competir, la máxima exponente de la natación malagueña, la olímpica fuengiroleña María de Valdés, volvió este viernes a la acción. Lo ... hizo para vestir una vez más la camiseta de la selección española cara a la cuarta Copa del Mundo de este 2025, celebrada en Golfo Aranci, Italia. Y tanto ella como Ángela Martínez y Paula Otero, todas ellas entrenándose a las órdenes de Xavi Casademont en Málaga, volvieron a firmar grandes resultados.

En esta ocasión, a pesar de que marchó buena parte de la prueba en la cabeza de la carrera, De Valdéz concluyó en décimo lugar sobre la distancia olímpica de 10 kilómetros en aguas abiertas. Una carrera en la que se coronó, ejerciendo como profeta en su tierra, la laureada italiana Ginevra Taddeucci, con un tiempo de 1:58:56.50.

Fue una carrera especialmente disputada, con hasta 19 competidoras bajando de las dos horas y con apenas un minuto o menos de diferencia de la ganadora. En el caso de la fuengiroleña, cruzó el arco de meta sólo 10 segundos después (1:59:56.60), lo que habla de la gran competitividad. La mejor española en esta Copa del Mundo fue la ilicitana Ángela Martínez, que remontó hasta una gran quinta posición, a sólo 7 segundos de Taddeucci. Cabe destacar que esta competición continuará hoy con la disputa del relevo mixto y también con una prueba de 3 kilómetros por eliminatorias.