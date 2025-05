María Torres luchará por el bronce del Europeo y Salva Balbuena, por el oro por equipos

Ya está en juego una de las grandes citas del calendario internacional del kárate en este 2025 y, por el momento, llegan buenas noticias para ... los dos representantes malagueño en liza en la competición, nada menos que el Europeo absoluto que acoge estos días la ciudad armenia de Yerevan. Hasta aquí se desplazaron a inicios de semana la líder del 'ranking' mundial María Torres, y una joven promesa malagueña ya asentada en la élite, Salva Balbuena. Dos karatecas que lucharán este fin de semana por subirse al podio continental.

La primera en clasificarse para la pelea por las medallas fue Torres, que este año ya ha conseguido dos medallas en la Premier League. La malagueña venía decidida a buscar el único oro que aún no ostenta en su vitrina, sin embargo, finalmente, tras caer en la semifinal, peleará este sábado por la medalla de bronce.

María quedó encuadrada en el grupo cuatro, donde concluyó invicta tras imponerse por 3-2 a la bosnia Stefani Kresic, por 4-0 a Masoumeh Moharrami (del equipo de refugiados) y por último, por 3-2 a la polaca Julia Daniszewska. Así las cosas, con paso firme, pasó a las rondas eliminatorias, donde fue emparejada con la ucraniana Dariia Bulay, una joven promesa de 18 años que dio la campanada al poner fin a la buena racha de la malagueña y ganar el combate por 7-2.

«Pierdo en semifinales por un error mío en la última parte del combate, así que el sábado lucharemos por el bronce», valoró la malagueña al cierre de esta intensa primera jornada. Y añadió: «Aunque obviamente no es el resultado por el que he estado entrenando. Estoy muy contenta por cómo me he encontrado en todos los combates. Gracias a los que estáis ahí poyando siempre».

Por su parte, este mismo jueves el conjunto de katas masculino en el que forma filas Salva Balbuena logró el pase a la gran final por el título por equipos. Por el momento, el concurso de los españoles ha sido impecable, ganado todos sus enfrentamientos hasta ahora. El equipo se impuso a Francia en un ajustado duelo que ganó por apenas 0,2 puntos; después a Montenegro, por 1,5 puntos y ya en la final del campeonato se verá las caras ante Italia, que llega en un gran estado de forma tras imponerse por más de un punto a Turquía. Cabe señalar que el combinado está compuesto por Raúl Martín, el malagueño Salva Balbuena y dos novedades, Iván Martín y Alejandro Galán.