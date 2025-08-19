Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lía Piñeiro (izquierda) y Ana Cortés (derecha).FERUGBY / VICENT ALBEROLA
Rugby

Una malagueña y una 'boquerona' de adopción, al Mundial de rugby

La tercera línea Lía Piñeiro y ala madrileña afincada hace años en la Costa del Sol Ana Cortés, estudiantes de Ingeniería, debutarán desde el domingo en esta gran cita de selecciones

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 19 de agosto 2025, 00:05

Este domingo la selección española de rugby femenina escribirá una nueva página en el libro de su historia al afrontar, en Inglaterra, su séptimo Mundial, ... al que ha logrado clasificarse después de ocho años. Una cita en la que 'Las Leonas', como se conoce popularmente a las jugadoras del combinado nacional, buscarán demostrar el crecimiento de una selección que quiere seguir apuntando alto cara al futuro. Y en el grupo hay una malagueña y otra jugadora afincada aquí que son vigentes campeonas de Europa absolutas y debutantes en un campeonato del mundo.

