Málaga ya tiene la tercera Media Maratón más rápida de España

La TotalEnergies Media Maratón de Málaga no quiere ponerse techo, y está en todo su derecho, porque año tras año, trabaja para conseguir registros como ... los que ha logrado este domingo. Ha sido la edición de los 'récords', y no sólo por los 8.000 inscritos, si no por los tiempos, apartado en el que nos centramos ahora. Y es que con la sensacional marca registrada esta mañana de domingo, la ciudad pasa a posicionarse como la tercera 'Media' más rápida de España.

Hasta ahora, otras tres pruebas de 21 kilómetros de nuestro país habían presentado mejores marcas que la malagueña, cuyo anterior récord databa de 2023, cuando Geofry Toroitich paró el crono en 59 minutos y 13 segundos. Sin embargo, gracias a los 58 minutos y 27 segundos del keniano Gilbert Kipkosgei Kiprotich, la 'Media' de la capital costasoleña pasa a ocupar el tercer mejor récord del país, adelantando a la cita de Sevilla, cuya mejor marca es de Sebastian Kimaru, en 2022, con 59:02. Por delante de la de Málaga sólo quedan las Medias Maratones de Valencia y Barcelona (reconocidas como dos de las mejores del mundo), y en ambas citas cabe destacar que se ha rebajado el mejor registro de Málaga en varias ocasiones. Actualmente, la prueba más rápida del país es la Barcelona, que hace sólo un mes vio batirse un nuevo récord del mundo, con la increíble marca del olímpico ugandés Jacob Kiplimo, con un registro de 56 minutos y 42 segundos. Valencia sería pues la segunda cita más rápida gracias al tiempo de 57:30 que realizó el etíope Yomif Kejelcha en 2024 y que entonces supuso récord mundial. El de Kiplimo lo pulveriza. Eso sí, cabe reseñar que en esta edición de la 'Media' malagueña no sólo un atleta logró bajar la marca del 2023, si no dos, porque la medalla de plata fue para Patrick Kabirech Mosin, con 58 minutos y 44 segundos. Con estos tiempos y teniendo como referencia el actual 'ranking' mundial de World Athletics, los registros de Kiprotich y Mosin pasan a convertirse en el segundo y tercer mejor tiempo realizados este año, sólo superados por Kiplimo. Mosin empataría en el tercer puesto con los 58:44 del keniano Geoffrey Kamworor, también en Barcelona.

