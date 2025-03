Málaga, kilómetro cero del primer circuito nacional de pickleball

¿En qué consiste este deporte?

Consolidado en varios lugares del mundo, el pickleball está empezando a sonar cada vez más fuerte dentro de nuestras fronteras. Se trata de una disciplina de raqueta que combina los elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong (o tenis de mesa). El primer partido en la historia de la disciplina se disputó en el estado de Washington, allá por 1965.

Se trata de un deporte fácil de aprender, para todos los públicos, con baja exigencia física y para el que no hace falta tener experiencia previa. La estética de este deporte se apoya en una raqueta algo más pequeña y cuadrada que las de tenis o pádel, y una pista con un aspecto similar, aunque también más chica, de ahí que la exigencia y el esfuerzo físico sea menor. En Estados Unidos está entre los cinco deportes más practicados y se estima que en un futuro no muy lejano pueda seguir escalando puestos. La edad no es determinante y no es un condicionante para quienes lo practican.