MARILÚ BÁEZ
Hockey

El ilusionante regreso del hockey provincial al mapa nacional

Hockey Málaga Rincón de la Victoria ·

En este siglo, ningún equipo femenino había logrado ascender a una categoría estatal

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:34

Hace apenas cuatro días, un equipo de nuestra provincia hizo historia. Y es que gracias a este, por primera vez en el presente siglo, Málaga ... vuelve a estar representada en una categoría nacional de hockey hierba. Esta deuda se saldó al cierre de la pasada campaña, cuando logró el tan ansiado ascenso por el que tantas personas (técnicos y jugadoras) han trabajado desde hace décadas. Un proyecto conformado por deportistas de dos de los focos principales del hockey en nuestra provincia: el Club de Hockey Carranque y La Candelaria, que ahora se han unido bajo un mismo sello: el Hockey Málaga Rincón de la Victoria.

