El ilusionante regreso del hockey provincial al mapa nacional

Hace apenas cuatro días, un equipo de nuestra provincia hizo historia. Y es que gracias a este, por primera vez en el presente siglo, Málaga ... vuelve a estar representada en una categoría nacional de hockey hierba. Esta deuda se saldó al cierre de la pasada campaña, cuando logró el tan ansiado ascenso por el que tantas personas (técnicos y jugadoras) han trabajado desde hace décadas. Un proyecto conformado por deportistas de dos de los focos principales del hockey en nuestra provincia: el Club de Hockey Carranque y La Candelaria, que ahora se han unido bajo un mismo sello: el Hockey Málaga Rincón de la Victoria.

Y su debut no pudo ser más pletórico. Este combinado femenino se estrenó con victoria por 0-1 en la cancha del reconocido Egara de Tarrassa, un club con gran solera en a nivel estatal. Este domingo, a las 10.00 horas se estrenará como local nada menos que ante el FC Barcelona, ante el que esperan poder dar un buen espectáculo. No es baladí lo que ha conseguido este equipo, sin duda, uno de los más jóvenes de la categoría. De las 22 jugadoras que llevan entrenándose desde agosto, sólo 9 son mayores de edad, mientras que el resto son juveniles de primer y segundo año, procedentes de las canteras de sendos clubes.

Una plantilla casi íntegramente malagueña y la misma que logró el histórico ascenso, con tres excepciones: tres jugadoras que se han incorporado esta campaña: Cayetana Aluz, malagueña que se marchó de casa hace años para competir en el San Fernando de la División de Honor B; Giuliana Bianchi, benalmadense que llegó a competir tres temporadas en la élite junto a la Universidad Complutense, y Michelle Astudillo, argentina que reside en Málaga y que compitió previamente en su país.

Pero la juventud no es el único sello de este equipo, también lo es su modestia. A pesar del ascenso, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria no deja de ser un club humilde que ha tenido que apretarse el cinturón para poder adaptarse al salto de categoría y a los viajes y gastos que ello conlleva. A día de hoy, ya con la liga en juego, siguen buscando patrocinadores que puedan impulsar el camino de estas talentosas malagueñas. Así lo explica una de las voces más reconocidas del olimpismo malagueño, la campeona en Barcelona 1992 y presidenta del Club La Candelaria, Mari Carmen Barea, que ejerce además como segunda entrenadora del equipo, de la mano del técnico principal Juan José Mayo.

Falta de apoyos

La olímpica clama: «A nivel de recursos, ya podemos acceder a ayudas de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga para equipos de categoría nacional. También tenemos el apoyo del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y luego las cuotas que pagan las familias. Patrocinadores privados no hemos conseguido ninguno. Ojalá que si vamos haciendo buenos resultados y ganamos visibilidad, nos ayuden».

Es más, ni siquiera pueden competir en Málaga capital, dado que el campo donde se entrenan, en Carranque, no está homologado para esta división, por lo que disputarán sus partidos en El Retamal, de Benalmádena. Es que es difícil de comprender a veces cómo, a pesar de haber conseguido un hito, carecen de apoyos. «En este siglo no ha habido equipos de Málaga a nivel nacional, ni en la élite ni en la División de Honor B, que es de creación reciente». Y añade: «Cobramos lo mismo, que es nada, pero hemos sumado horas de entreno y las jugadoras están muy motivadas».

Secunda sus palabras la capitana del equipo, Naomi Vera, una de las veteranas a sus 27 años. Logramos el ascenso, que era un objetivo por el que el club llevaba años luchando y ahora estamos muy motivadas, sentimos esa responsabilidad de representar a Málaga y ser un reflejo para las siguientes generaciones, para que el día de mañana puedan aspirar a competir en una categoría nacional y ojalá a la División de Honor A». Su historia de vida es curiosa. De nacionalidad paraguaya, lleva 8 años vinculada a Málaga dado que su madre reside aquí, sin embargo, ella llegó hace apenas un año y medio a la ciudad tras cursar Relaciones Internacionales en Moscú. En su regreso, con el ánimo de acompañar a su madre en Málaga, retomó el deporte de su vida (a la par que trabaja y sigue formándose) y fue partícipe del ascenso. Incluso, fue la autora del gol de la primera victoria del año. «El objetivo principal es la permanencia y ojalá ir mejorando y meternos entre las mejores», anhela.

La plantilla

Jugadoras. Olivia Padilla, Mara Alaminos, Zoe Alaminos, Elisa Muñoz, Ahynara Leglises, Inés de Castro, Daniela Mayo, Cayetana Aluz, María de Castro, Ana Sánchez, Delfina Seme, Laura Romero, Nawal Gallego, Carmen Rodríguez, Aitana Algarte, Naomi Vera, Giuliana Bianchi, Tamara Benarik, Trinidad Casalunga, Marley Torre, Lucía Rizzo y Michelle Astudillo.

Entrenadores. Juan José Mayo y Mari Carmen Barea.