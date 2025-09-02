La hazaña del malagueño Alejandro Aguilar, subcampeón mundial de orientación

Aunque para muchos su nombre sigue siendo desconocido, el malagueño Alejandro Aguilar es toda una institución nacional en el mundo de la orientación. Tras numerosos ... logros previos, entre ellos un título europeo, este fin de semana, el joven de 26 años de Torre de Benagalbón ha hecho historia para la selección española al conseguir el mejor resultado de un atleta de nuestro país en un Mundial en la modalidad de precisión (Pre-O). Aguilar se ha convertido en subcampeón mundial y lo ha hecho además por partida doble, tanto individual, como por relevos junto al equipo nacional.

Muchos se preguntarán de qué trata este deporte. Es una modalidad en la que los competidores deben completar un recorrido al aire libre en busca de balizas ayudándose únicamente de un mapa y una brújula. Existen diferentes disciplinas: puede disputarse a pie (corriendo), en bicicleta o incluso con esquís, además, las distancias pueden ser 'sprint', larga distancia, 'score' o relevos en función de la extensión del recorrido. En su caso, su modalidad es la de precisión, una categoría inclusiva en la que participan personas con movilidad reducida.

SUR

Viéndole, prácticamente nadie diría que Aguilar sufre alguna discapacidad, sin embargo, este joven malagueño sufrió un cambio radical en su vida cuando apenas tenía 18 años y cursaba TAFAD. Fue en 2017 cuando comenzó a sufrir problemas de cadera que durante estos años le han obligado a pasar por quirófano en numerosas ocasiones, la última el pasado mes de abril. Lleva una vida normal, pero como él mismo asegura, su dolencia le limita en muchos aspectos, por ejemplo a la hora de correr, algo que le encantaba. Es más, en algún que otro torneo previo ha competido incluso en silla de ruedas.

Sin embargo, este problema nunca le ha frenado, sólo se adaptó a una modalidad en la que podía seguir siendo competitivo. Ahora, gracias a su persistencia y a su talento, ha hecho historia en la orientación. Esta inédita plata en Pre-O, sólo superada por un rival sueco, mejora el que hasta ahora fue su mejor resultado en un Mundial, el cuarto puesto del año pasado. Aun así, Aguilar siente que puede dar más: «No estoy del todo contento, porque pienso que es el año en que más posibilidades tenía de lograr el oro, llevo mucho preparándome y se me escapó por muy poco», afirma, siempre autoexigente. Y añade: «Este año venía de hacer buen papel en una prueba internacional en Madrid y me ha dado pena no conseguir el oro, pero iré a muerte a por él en el siguiente Mundial de California». Cerró el campeonato con una segunda plata, junto al equipo nacional de relevos.