Aguilar, posando desde el Mundial de Hungría y Eslovaquia con su medalla de plata individual. SUR
Orientación

La hazaña del malagueño Alejandro Aguilar, subcampeón mundial de orientación

El rinconero de 26 años logró la mejor posición histórica de España en la categoría Pre-O y también logró el segundo puesto por relevos

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:30

Aunque para muchos su nombre sigue siendo desconocido, el malagueño Alejandro Aguilar es toda una institución nacional en el mundo de la orientación. Tras numerosos ... logros previos, entre ellos un título europeo, este fin de semana, el joven de 26 años de Torre de Benagalbón ha hecho historia para la selección española al conseguir el mejor resultado de un atleta de nuestro país en un Mundial en la modalidad de precisión (Pre-O). Aguilar se ha convertido en subcampeón mundial y lo ha hecho además por partida doble, tanto individual, como por relevos junto al equipo nacional.

