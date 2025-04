Fin de semana de ensueño para GiantX

Marina Rivas Martes, 29 de abril 2025, 13:55 Comenta Compartir

Los GiantX jamás olvidarán lo vivido este fin de semana en Madrid. El centro neurálgico de los e-sports europeos se trasladó de Berlín a ... la capital española y el espectáculo no defraudó. Una vez más, se confirmó el gran momento que goza la comunidad española de los e-sports, y del League of Legends en particular. Y es que alrededor de de 10.000 espectadores llenaron el Madrid Arena durante las dos jornadas de competición de la League of Legends EMEA Championship (LEC), el torneo más relevante del continente. Un 'LEC Roadtrip' impulsado por Movistar KOI, entidad que preside Ibai Llanos, que resultó todo un éxito.

Los aficionados asistieron a cuatro duelos espectaculares, decididos todos en el último mapa, y a diferentes actividades para los amantes de los videojuegos. El evento dejó un buenísimo sabor de boca tanto para los aficionados como para el club malagueño de e-sports, porque los 'gigantes' lograron una victoria de quilates al tumbar al club más laureado de Europa, G2. La intención de GiantX era la de ganar sus dos encuentros ante dos de los 'cocos' de la LEC debido a sus necesidades clasificatorias y al mismo tiempo demostrar por qué es uno de los clubes de mayor solera gracias a sus más de 15 años de vida y logros. El apoyo a GiantX fue masivo y su afición viajó desde distintos puntos del país para concentrarse en la capital y alentar a los suyos. Autobuses partieron desde Málaga y otras ciudades de España para disfrutar del equipo de LEC. Ampliar @ItsKirillVision El equipo arrancó el fin de semana de la mejor manera posible, imponiéndose a G2, dominador histórico de la liga y la organización más laureada en los deportes electrónicos europeos, algo que nunca antes había logrado. Lo pudo batir tras un duelo muy intenso que se fue a tres mapas y que también se 'jugó' en redes sociales, con varios cruces de declaraciones. Había ganas de vencer a los samuráis, quienes nunca habían cedido un mapa frente a GiantX. Lot y Jackies guiaron al combinado malagueño en el primer mapa, que dominaron gracias a un Jax y un Yone inconmensurables. En el segundo, los de André Guilhoto saltaron a la Grieta con una composición muy proactiva, pero se vinieron abajo tras un prometedor 'early game'. El tercer mapa fue de locura. A pesar de tener enfrente a un imperial Caps, el mejor jugador de todos los tiempos en Europa, GiantX pudo darle la vuelta a una partida que parecía resuelta a favor de G2. El quinteto que dirige Guilhoto no se dejó llevar y firmó una remontada inolvidable. Contra KOI, en el último choque del domingo, GiantX llevó el partido también al tercer mapa, gracias a que pudo equilibrar la contienda por una Tristana estelar en el segundo. KOI, no obstante, dio el primero y el último golpe. Los de Guilhoto no pudieron mantener el tipo en el momento decisivo, a pesar del miedo reinante en ambas escuadras por no fallar. Finalmente, las carpas se ratificaron como los reyes del fin de semana como anfitriones del 'LEC Roadtrip' tras vencer el día antes a Fnatic. Fnatic se desquitó con G2, que se vino de vacío de Madrid. El club de Málaga capital fue un contendiente de máximo nivel en el Madrid Arena, pero la trayectoria irregular de los primeros compromisos de la temporada de primavera ahora pesan en el marcador. Deben los de Guilhoto vencer a Team BDS el próximo fin de semana y a Team Heretics al siguiente para opositar a un puesto entre los seis primeros y repetir 'play-off' de la LEC. GiantX exhibe un 2-5 en la tabla. Peores resultados que sensaciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Videojuegos

Málaga