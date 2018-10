Fátima Gálvez pone la diana en la discriminación en el tiro olímpico Fátima Gálvez, concentrada en los Juegos Olímpicos de Río. / Efe La diploma olímpica cordobesa cuestiona que no se otorgue la misma bolsa de premios a hombres y mujeres por la normativa internacional PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 22 octubre 2018, 20:21

Sucedió en el tenis y ahora en el tiro olímpico. Las deportistas ponen el foco sobre la discriminación entre hombres y mujeres en sus respectivas disciplinas. La tiradora cordobesa Fátima Gálvez, la mejor representante española del momento, ha abierto el debate al cuestionar que la federación internacional de este deporte (la ISSF) no incluya la misma bolsa de premios para las competiciones que se rigen bajo su normativa.

Fátima Gálvez se quejó desde su perfil de Facebook tras competir el domingo en el Gran Prix Internacional Costa del Sol, celebrado en el Club de Tiro Jarapalo, en Alhaurín de la Torre, con 180 participantes, la mayoría hombres, como es habitual en este deporte. La tiradora cuestionó que no la dejaron estar en la final sénior masculina, con el segundo mejor resultado en la clasificación, y se quejó de la actuación de la entidad malagueña, que se limitó a aplicar el reglamento existente: los hombres pagan una inscripción mayor (90 euros frente a 60, en la cita celebrada en Alhaurín), tienen premios superiores (600 euros frente a 150 en este caso) y no compiten con mujeres, salvo que alguna de estas lo solicite de antemano, pague la inscripción superior y el jurado lo aprobara, que no fue el caso.

«Como mujer practicante de un deporte en el que los hombres son mayoría, no han sido pocas las barreras y prejuicios que he podido encontrar en mi camino, pero hasta la fecha nunca me había visto envuelta de manera directa en lo que entiendo como un episodio claro de machismo y discriminación en una competición que dice regirse por el reglamento de la Federación Internacional de Tiro», afirmó la baenense en su nota, y luego explicó que no se le dio el pase a la final masculina por parte del jurado, cuando, según ella, no se le avisó de ello al inscribirse.

El Jarapalo se defiende

El Club Jarapalo, presidido por Manuel Bustos, denunció en un comunicado que muchas de las afirmaciones en la exposición de Gálvez no son ciertas y atentan contra su entidad: «Conocía el cartel de la tirada y que se inscribía a damas por 60 euros, en lugar de a sénior por 90, lo que le habría dado la posibilidad de participar en la final de sénior y de optar a mejores premios, y no lo hizo. El jurado, formado por cuatro jueces, dos nacionales y dos ingleses, a los que se les consultó el problema, dictaminaron que de acuerdo con el reglamento de la ISSF, y al haberse inscrito como dama, le correspondía la final de damas».

Además, el Club Jarapalo añadió que este «se dedica a fomentar el deporte del tiro en sus diferentes modalidades y si hay que cambiar alguna norma o regla de alguna modalidad de tiro para adaptarse a los nuevos tiempos, Jarapalo no valora si debe haber cambios y no es quien tiene que cambiarlas».

Fátima Gálvez, con 31 años, ha sido dos veces diploma olímpico (cuarta en Río de Janeiro 2016 y quinta en Londres 2012) y ha obtenido cinco medallas en Europeos y cuatro en Mundiales. La situación del tiro olímpico en España impide a sus practicantes vivir como profesionales, al no haber patrocinios en las competiciones. Recientemente la FederaciónEspañola (RDEFETO), con la que colabora LaLiga, se ha marcado como reto en sus competiciones (no regidas por la norma internacional) igualar premios entre hombres y mujeres. Hace poco también se ha igualado el número de platos que se lanzan en las pruebas de tiro al plato olímpicas (con las modalidades de foso olímpico, skeet, doble trap, foso universal y minifoso).