España se medirá a Fiyi en el Ciudad de Málaga en noviembre

El rugby de alto nivel regresará a Málaga en noviembre, con motivo del encuentro amistoso que disputará el XV del León, la absoluta, ante Fiyi, ... un clásico en las mejores competiciones de selecciones que actualmente ostenta el noveno puesto en el 'ranking' mundial. El partido se disputará en el Ciudad de Málaga. Además, en esa misma ventana, el combinado que dirige el argentino Pablo Bouza disputará sendos amistosos ante Tonga (en Leganés) y ante Inglaterra (en Valladolid), decimoséptima y quinta mejor selección del planeta, respectivamente. Por ahora se conoce la fecha del encuentro que se disputará en tierras castellanas, que será el día 16, y el partido que se jugará aquí podría ser antes o después. Queda aún pendiente de anuncio.

La selección española jugará de octubre a noviembre de 2017 en Australia la segunda Copa Mundial de su historia, tras lograr la clasificación el pasado febrero. Acudirá, al fin, tras lograr por méritos deportivos estar en las ediciones de 2019 (en Japón) y 2023 (en Francia), a las que no terminó yendo por usar jugadores no elegibles durante las eliminatorias. Esta será su redención. Hasta el momento, sólo ha podido disputar la edición de 1999, que se disputó en Gales, en el que perdió los tres encuentros que jugó.

En el combinado nacional hay un 'león' malagueño, que se crio en Teatinos. Se trata de Alberto Carmona, de la generación de 2004, que se crio deportivamente en las filas del Rugby Málaga para poner rumbo a sus 18 rumbo al Toulonnais francés. Hoy por hoy juega cedido en el Colomiers, de la segunda categoría, en el país de referencia del rugby de clubes. Puede jugar en varias demarcaciones, aunque se especializa en la posición de zaguero, de 'quince'. Mide 1,90, pesa 93 kilos y cada vez es más habitual verlo en las listas de Pablo Bouza. Si el calendario se lo permite y el seleccionador quiere contar con él, volverá a 'casa' para jugar con el combinado nacional.