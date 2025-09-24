Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La selección, en un encuentro de este año. WalterD
Rugby

España se medirá a Fiyi en el Ciudad de Málaga en noviembre

Será uno de los tres encuentros preparatorios cara a la Copa del Mundo de 2027 que el XV del León disputará en esa ventana

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:46

El rugby de alto nivel regresará a Málaga en noviembre, con motivo del encuentro amistoso que disputará el XV del León, la absoluta, ante Fiyi, ... un clásico en las mejores competiciones de selecciones que actualmente ostenta el noveno puesto en el 'ranking' mundial. El partido se disputará en el Ciudad de Málaga. Además, en esa misma ventana, el combinado que dirige el argentino Pablo Bouza disputará sendos amistosos ante Tonga (en Leganés) y ante Inglaterra (en Valladolid), decimoséptima y quinta mejor selección del planeta, respectivamente. Por ahora se conoce la fecha del encuentro que se disputará en tierras castellanas, que será el día 16, y el partido que se jugará aquí podría ser antes o después. Queda aún pendiente de anuncio.

