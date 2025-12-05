Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

España cae ante Brasil y peleará ante Argentina por el bronce del Mundial de fútbol-sala

El combinado español, en el que milita la malagueña Ceci, cayó por 1-4 en su duelo de semifinales y quedó relegada a la luchar por el tercer puesto, este domingo, a las 10.00 horas

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:46

La rabia y la frustración se apoderaron de las jugadoras de la selección española de fútbol-sala femenino al cierre del partido. No podían creer ... que su sueño de hacerse con el título mundial hubiera muerto en la orilla. Sin embargo, lo cierto es que la victoria de Brasil en esta semifinal del primer Mundial femenino, en Filipinas, fue más que merecido. El conjunto sudamericano dominó de inicio a fin con un poderoso planteamiento ofensivo y mucho dinamismo en su juego y logró, con un 1-4 final, su pase a la pelea por el título mundial, en la que pelearán ante una Portugal que goleó a Argentina en la otra semifinal (1-7).

