España cae ante Brasil y peleará ante Argentina por el bronce del Mundial de fútbol-sala

La rabia y la frustración se apoderaron de las jugadoras de la selección española de fútbol-sala femenino al cierre del partido. No podían creer ... que su sueño de hacerse con el título mundial hubiera muerto en la orilla. Sin embargo, lo cierto es que la victoria de Brasil en esta semifinal del primer Mundial femenino, en Filipinas, fue más que merecido. El conjunto sudamericano dominó de inicio a fin con un poderoso planteamiento ofensivo y mucho dinamismo en su juego y logró, con un 1-4 final, su pase a la pelea por el título mundial, en la que pelearán ante una Portugal que goleó a Argentina en la otra semifinal (1-7).

Así las cosas, España peleará este domingo, a las 10.00 (hora española) ante Argentina por la medalla de bronce de esta histórica cita. Acto seguido, a las 12.30 horas, se medirán Portugal y Brasil, por el oro. Un combinado nacional en el que milita una malagueña, la sampedreña Ceci, que juega en el Roldán murciano de Primera División y que fue convocada de última hora, ya con el Mundial empezado, por la lesión de una compañera. Por desgracia, en este duelo de semifinales, la malagueña no se vistió de corto.

A remolque

España ya comenzó el partido con el pie izquierdo, encajando, tras dos errores defensivos claros, hasta dos goles en el primer minuto del encuentro. Uno de Ana Luiza en el segundo 51 y otro de Amandinha en el minuto 1. Este fatídico inicio hizo que las españolas marcharan a remolque todo el encuentro. Y no bajó el pie del acelerador el combinado sudamericano, que durante toda la primera mitad no paró de generar ocasiones con una marcada verticalidad y un punto más de velocidad en su toque, y en general, en su juego, que las españolas. Sin duda, la goleada no fue mayor gracias a la defensa española, principalmente, liderada por su portera, Elena González, magistral durante todo el partido.

Las de Claudia Pons, por su parte, consiguieron firmar algún que otro tiro a puerta, aunque sin demasiada contundencia. La ocasión más clara fue quizá el palo de Antía Pérez con un potente tiro desde el campo contrario. Con ese 0-2 llegó el partido al descanso. En la segunda mitad parecieron mejorar las sensaciones de España, más sólida a nivel defensivo y en el centro del campo, aunque con menos verticalidad que las brasileñas, que asfixiaban a sus rivales con una alta presión todo el tiempo. Llegó el tanto del 0-3 por mediación de Debora Vanin, y cuando el partido parecía más cuesta arriba que nunca, al fin llegó el tanto de España, de un rechace tras un tiro previo, con el sello de Ale de Paz (minuto 26), que resultó una de las más completas del encuentro a nivel defensivo y ofensivo. Sin embargo, poco después, Luana Rodrigues anotó con un trallazo a la escuadra (minuto 32) el que sería el 1-4 decisivo.