Un equipo para la historia de la vela malagueña

El pasado 30 de agosto se escribió una nueva página en la historia del deporte malagueño e, incluso, andaluz. Por primera vez, un barco de ... nuestra comunidad logró conquistar uno de los títulos con mayor solera del país: la Copa del Rey de Barcos Clásicos. Y ese fue el 'Barlovento-Senda Azul' tripulado por el equipo de regatas Estrella del Viento. No hubo mejor forma de celebrar el 26º aniversario del nacimiento de este proyecto que logrando un hito para la vela malagueña.

Un equipo dirigido por Manuel Martínez, creado especialmente para la ocasión y con un firme propósito. Sólo le valía ganar. Pasaron meses preparando su nueva embarcación y trabajando por consolidar a la mejor plantilla posible con una única meta: ansiaban este título y, a pesar de enfrentarse a una tormenta o de medirse a barcos de mayor eslora y presupuesto, lo consiguieron. Se proclamaron campeones en la modalidad 'Espíritu de Tradición', en la que surcan los mares barcos clásicos modificados con materiales modernos o de nueva construcción con líneas antiguas.

Sin duda, un éxito laborioso e inolvidable para todos ellos, pero sobre todo para el alma máter del equipo, su director deportivo. Martínez, apasionado de la vela desde la niñez gracias al crecer en una familia de navegantes, fundó este equipo en 1999. Con él ha levantado numerosos títulos nacionales, pero le faltaba este, en Mahón (Menorca), y al fin, pudo saldar su deuda: «Se me metió entre ceja y ceja ganarlo. El mundo de los barcos clásicos es muy complicado y elitista, y la mayoría de los navegantes han sido profesionales y con un gran nivel. Me propuse ganar esta Copa del Rey con mi equipo y este año al fin lo hemos conseguido», refrenda, aún ilusionado recordando ese momento.

No fue nada sencillo, para empezar, porque se propuso buscar una nueva embarcación con la que plantar cara en este reputado trofeo. Y la halló en Cádiz, aunque requirió mucho esfuerzo adaptarla al nivel que la Copa del Rey requería. Este trabajo, unido a su gran labor en el 'scouting' para reunir a su equipo titular, fueron las claves del éxito. «Acerté a la hora de encontrar este barco, prepararlo durante cuatro meses y crear este equipo. No ha sido fácil, nos ha costado mucho dinero reformar el barco para hacerlo puntero como está ahora, y después, hemos llevado a un equipo muy profesional. Ha sido una tripulación excepcional».

Equipo con galones

Y no falta a la verdad, porque el equipo campeón estuvo compuesto por un amplio elenco de lobos de mar, campeones del mundo, de Europa y de España, de la Copa del Rey, de la Copa América e incluso campeones olímpicos: Fernando Rita, Pachi Rivero, Antonio Posada, Pepote Ballester, David Rumbao, Javier Almagro, Jorge Haenelt, Jaime Pirris y él mismo. Entre ellos, cabe señalar la presencia de uno de los malagueños más laureados de la vela nacional, Haenelt, además ingeniero director de Puerto Marina y Puerto Banús, campeón mundial y europeo de vela y ahora también campeón de España de tenis máster. Él estuvo ligado al Estrella del Viento desde sus inicios: «Este año se ha trabajado muy bien, la tripulación era muy buena, y me he sentido muy cómodo. Creo que ha tenido un mérito grande ganarla porque competíamos con barcos mucho más grandes y con mucho más presupuesto. La clave ha sido no sólo la tripulación, sino el buen ambiente entre todos y la gestión en los momentos de presión, además, pese a que había personas de gran nivel, no ha habido egos», reconoce.

SUR

En su primer año con el equipo, el olímpico y campeón de Europa Fernando Rita, comentó: «Me hacía mucha ilusión poder navegar con ellos en el mismo barco. Además, me lo pusieron fácil, porque soy de Menorca y este es un campeonato que voy a ver todos los años. Estoy super orgulloso de lo que hemos conseguido, sobre todo por la ilusión que tenían Manolo y los compañeros por ganarla».

También hubo una pieza crucial en este exitoso engranaje, y no estuvo subido en el barco, ese fue su armador, Domingo de Torres, quien no dudó en apostar por el proyecto e invertir en el barco que ha hecho historia. «La idea inicial era arreglarlo para el 2026, pero dada la tripulación que se reunió, empezaron a competir antes. Como armador, este ha sido el broche de oro a una vida de dedicación al mar y esperamos que puedan venir más trofeos», valora. «Ha funcionado muy bien, la tripulación ha estado muy unida y ha luchado mucho contra barcos y tripulaciones muy potentes. Juntos han conseguido un hito y espero que sigan cosechando títulos para Málaga», añadió.

Una hazaña que ha sido impulsada por numerosos patrocinadores: los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria, la Diputación, la Junta de Andalucía, Viña Albali, Mutua Madrileńa, Telepizza-Pepsi, Grupo Once, Deporte Andaluz, Palacio de Ferias Málaga, Patronato de la Costa del Sol, Senda Azul, Starlite, Grupo Trocadero, Kiff -Kiff, Camfil, Náutica, Dyneema, Estepona V Centenario y Reserva del Higuerón Privé.