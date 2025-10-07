Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un equipo para la historia de la vela malagueña

En agosto, la experimentada tripulación del Estrella del Viento se proclamó campeón de la Copa del Rey de Barcos Clásicos

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 7 de octubre 2025, 00:31

El pasado 30 de agosto se escribió una nueva página en la historia del deporte malagueño e, incluso, andaluz. Por primera vez, un barco de ... nuestra comunidad logró conquistar uno de los títulos con mayor solera del país: la Copa del Rey de Barcos Clásicos. Y ese fue el 'Barlovento-Senda Azul' tripulado por el equipo de regatas Estrella del Viento. No hubo mejor forma de celebrar el 26º aniversario del nacimiento de este proyecto que logrando un hito para la vela malagueña.

