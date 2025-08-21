Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Víctor Ruiz, Mike Yanguas, Ángeles Muñoz y Gonzalo Rodríguez. SUR
Pádel

Las entradas para la Reserve Cup de Marbella, ya a la venta

El torneo reunirá a 16 de los mejores jugadores de pádel del mundo del 18 al 20 de septiembre en Puente Romano; el coste de los billetes oscila entre los 35 y los 70 euros

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:00

Queda menos de un mes para que, después de dos años, la élite del pádel regrese a Marbella, y en concreto, a uno de los ... enclaves predilectos de este deporte, Puente Romano. Además, no será un torneo cualquiera, será la primera edición de la Reserve Cup que aterrice fuera de Estados Unidos. Hablamos de una novedosa cita por equipos que reunirá a 16 de los mejores jugadores del mundo del jueves 18 al sábado 20 de septiembre.

