Las entradas para la Reserve Cup de Marbella, ya a la venta

Queda menos de un mes para que, después de dos años, la élite del pádel regrese a Marbella, y en concreto, a uno de los ... enclaves predilectos de este deporte, Puente Romano. Además, no será un torneo cualquiera, será la primera edición de la Reserve Cup que aterrice fuera de Estados Unidos. Hablamos de una novedosa cita por equipos que reunirá a 16 de los mejores jugadores del mundo del jueves 18 al sábado 20 de septiembre.

Este evento nació el pasado 2024 con una única prueba, en Miami. El impulsor de dicha cita fue el millonario empresario estadounidense Wayne Boich, creador del club de pádel más selecto de todo Norteamérica, el Reserve Padel Club, con sedes en Miami y Nueva York. Junto al jugador de la NBA Jimmy Butler, presidente honorífico de esta cita, dieron luz al torneo de pádel con la mayor bolsa de premios de la historia, de más de 1,6 millones de euros. Tal fue el éxito de esta primera edición que en la de este 2025 se decidió convertir la Reserve Cup en un circuito que comenzó en Miami y que ahora, por primera vez, traspasa fronteras para llegar a Marbella, donde la bolsa de premios será de alrededor de medio millón de euros (forma parte del presupuesto mecionado de los 1,6 millones).

La cita marbellí fue presentada este jueves en Puente Romano en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el director general de la Reserve Cup, Víctor Ruiz; el director general de Puente Romano, Gonzalo Rodríguez y los jugadores Mike Yanguas (nacido en Marbella aunque criado en Motril) y Javi Garrido (cordobés). Muñoz mostró su satisfacción por la elección del municipio como sede del torneo y destacó: «esta competición contribuirá a seguir posicionando a nuestra ciudad como un referente internacional del binomio turismo y deporte. Marbella es un escaparate mundial y el torneo atraerá la atención de medios nacionales e internacionales, con el consiguiente retorno para nuestra ciudad».

Como ha podido saber SUR, el torneo contará con doce partidos, a razón de tres diarios, siendo el inicio de cada jornada a las 18.00 horas. En cada una de estas tres jornadas, el capitán de cada equipo (aún no se ha anunciado pero suelen ser personas de renombre), convoca a seis jugadores en tres parejas las cuales no podrán volver a repetir juntas durante el torneo. Además, como novedad, puede escogerse cambiar a uno de los dos jugadores durante el partido, bien como factor sorpresa o bien para no sobrecargar a estos.

'Fan zone' y precios

El día previo al torneo, se celebrará una cena de gala en la cual se celebrará un 'draft'. En este, los capitanes escogerán a los 8 jugadores que compondrán su equipo. Además, la organización de la cita adelanta al periódico que se alrededor de este evento se creará una 'fan zone' para todos los asistentes, que contará con 'stands' de los diferentes patrocinadores, algún que otro 'meet and great' para que los deportistas puedan interactuar con el público y otras sorpresas.

Las entradas salieron ayer a la venta y pueden adquirirse a través de la web oficial del evento. Para el jueves, el precio oscila entre los 35 y los 50 euros; para el viernes, entre los 40 y los 60 euros y para el sábado, entre los 45 y los 70 euros, aunque también se ha creado un bono para las tres jornadas por 99 euros. Asimismo, cabe señalar que el torneo se retransmitirá íntegramente a través de Red Bull TV.