Duro debut de 'Las Leonas malagueñas' en el Mundial de rugby

Ocho años después, España ha regresado a un Mundial de rugby femenino, concretamente al que se disputa estos días en Inglaterra. La séptima participación en ... una cita global para 'Las Leonas', como se conoce popularmente a las jugadoras de a selección española femenina, en la cual, forman filas dos malagueñas. En realidad, una malagueña y una 'boquerona' de adopción.

Ellas son Lía Piñeiro, de 24 años y natural de Manilva, que conoció el rugby tras mudarse a Madrid para estudiar, y Ana Cortés, la benjamina de la selección a sus 18 años, que aunque nacida en Madrid, se afinca en Málaga desde hace más de 5 años y se ha forjado en el Club de Rugby Málaga. En el debut de 'Las Leonas' en este Mundial, sólo una se vistió de corto, y esta fue Piñeiro, que aunque no partió como titular, sí que participó.

Por desgracia, no fue dulce el debut mundialista del equipo. España tuvo la mala suerte de quedar encuadrada en el mismo grupo que la vigente campeona Nueva Zelanda, que como era previsible, no tardó en imponer su ley. Tras entonar su temible y reconocida 'haka', las neozelandesas se lanzaron de lleno a por su primera victoria. Al descanso, ya defendían un 21-3. Una renta que ampliaron aún más en la segunda mitad, hasta conseguir el 54-8 final en un estadio que albergó 7.458 espectadores.

Pese a esta abultada derrota, el combinado español se mostró orgulloso e incluso dejaron una estampa de celebración, dado que en la última jugada del encuentro, tras una larga secuencia de fases, Inés Antolínez rompió la defensa neozelandesa para posar el balón en la zona de marca rival. De esta manera llegó el primer ensayo en la historia (en rugby XV) de España a Nueva Zelanda.

Con este resultado España cierra el Grupo C y jugará su segundo partido con Irlanda este domingo, 31 de agosto, a las 13:00, horas.