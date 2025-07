Carolina Navarro triunfa en su debut y pospone su despedida de Málaga

Luchando hasta el final, así es como quiere despedirse la 'reina del pádel' de su tierra. La primera jornada íntegra de cuadro en este Andalucía ... Málaga Premier Padel que acoge el Martín Carpena, tuvo una protagonista clara, y esa fue Carolina Navarro. La icónica malagueña, la jugadora más laureada de la historia del pádel, comenzó este martes su concurso en el último torneo que disputará en su casa, ante su público, dado que como ya anunció a inicios de este 2025, al cierre de la presente campaña, colgará la pala. Sin embargo, aunque llegó preparada para todo, ayer no fue el día en que se despediría definitivamente del escenario en el que se coronó en 2013. Carolina y su compañera, Melania Merino, tuvieron un debut triunfal, y por tanto, seguirán su camino en los octavos de final, mañana.

Aunque los nervios estaban a flor de piel, relucía su templanza en la pista, obviamente, fruto de la experiencia. Direccionaba cada bola a placer. Aunque la potencia quizá no fuera la misma que hace unos años, la lectura de juego, su gran abanico de recursos y su inteligencia eran sus principales armas. Sin embargo, la pareja rival, Alix Collombon y Araceli Martínez, de 'ranking' superior (dupla 13ª, frente a su puesto 24º), no estaba dispuesta a ceder. La primera manga del partido fue la más intensa, con las dos parejas rompiendo los saques rivales pero sin distanciarse un juego del marcador hasta que, al fin, la malagueña y la vallisoletana lograron coger aire para hacer el 6-4.

Nada que ver tuvo la segunda manga, en la que, en apenas 28 minutos, la dupla rival dio un paso al frente y acabó por desquiciar a Navarro y Merino, a las que endosaron un 1-6 demoledor. Continuó la sangría en el inicio del tercer set, el cual arrancaron 2-0 arriba. La frustración comenzó a hacer mella en la malagueña, que no quería decepcionar a su público. Realmente, el marcador no reflejaba la igualdad de los puntos, aunque sí el incremento de errores no forzados e imprecisiones de la pareja.

ÑITO SALAS

Pero lejos de hundirse, Navarro y Merino cogieron impulso para sacar a la luz su faceta más luchadora, la misma de la primera manga. Esa actitud impulsó un oficial de 3-0 para dar la vuelta al marcador, bajo el aliento de la grada local, especialmente del sector donde se situaban todos los allegados de Carolina, que no pararon de entonar el 'sí se puede'. Escalaron hasta un 5-3 que no podían dejar escapar, y aunque llegó de nuevo al 40-40, la pelota cayó de su lado. Carolina necesitaba un día más en el Carpena.

Con el corazón en un puño, empapada en sudor y con la mayor sensación de alivio que ha sentido en mucho tiempo, lanzó el puño al cielo y se marchó directa a celebrar este ansiado triunfo con sus padres y el resto de su familia y amigos. Nadie quería perderse este partido. El siguiente será ya mañana, en octavos de final, ante rival por definir.

Marina Rivas

Cal y arena para los locales

Y quien también se ganó ya el pase a la siguiente ronda, en este caso a la de dieciseisavos, fue el único malagueño (además de Carolina) que comenzó el cuadro de manera triunfal en Málaga. Y ese fue el joven internacional español Guille Collado (65º), de 20 años, que barrió a De Pascual y García por un doble 6-1 junto a Pol Hernández y en menos de una hora.

Menos suerte hubo, por desgracia, para la malagueña Marta Caparrós (33ª), que forma pareja junto a Marta Barrera. Pese a comenzar ganando su partido de dieciseisavos ante la experimentada Virginia Riera y Eugenio (6-3), acabó sucumbiendo ante la remontada de la supla rival (3-6, 6-3 y 6-3). También fue un día triste para el jovencísimo Curro Cabeza, que se vio obligado a retirarse de su partido ante Lamperti- Del Castillo cuando el partido marchaba 6-3 y 2-2 (abajo). ¿El motivo? Una rotura muscular en el abdomen que venía arrastrando desde el último torneo FIP, en el que no pudo disputar la final.

Este miércoles será una jornada apasionante en el Carpena con la llegada de varios platos fuertes y nombres propios de la élite del pádel. Debutarán los números uno Tapia y Coello, ante Zalo Rubio y el granadino y residente en Málaga Javi Ruiz (6º turno), Paquito Navarro y Bergamini, Ale Galán y Fede Chingotto, Marta Ortega y Tamara Icardo... Y además, competirá la expedición masculina malagueña al completo. El debut de Bea González será el jueves, dado que accede directa a octavos de final.

Los malagueños

Martes. Ganaron Carolina Navarro y Melania Merino ante Collombon-Martínez (6-4, 1-6 y 6-3) y Guille Collado y Pol Hernández ante De Pascual-García (6-1 y 6-1). Perdieron Marta Caparrós y Marta Barrera, contra Riera-Eugenio (3-6, 6-3 y 6-3) y Curro Cabeza se retiró por lesión.

Miércoles. Guille y Pol, ante Chingotto-Galán (2º turno, central); Álex Ruiz y Víctor Ruiz (4º turno, P2), ante Sager-Gil; Momo González y Jon Sanz (7º turno, central), contra Deus-Deus; Jairo Bautista y Edu Alonso (7º turno, P2), ante una pareja aún por definir y Fran Guerrero y Javi Leal, contra Ortega-Goñi (5º turno, P3).