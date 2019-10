Bádminton Carolina Marín: «Lo he dado todo en la pista» Carolina Marín durante el encuentro ante Nozomi Okuhara. / Claus Fisker (EFE) La onubense se despide de Dinamarca tras perder en una semifinal en la que fue de más a menos EFE Madrid Sábado, 19 octubre 2019, 17:28

La española Carolina Marín, derrotada este sábado por la japonesa Nozomi Okuhara en semifinales del Abierto de Dinamarca de bádminton, reconoció que acusó el esfuerzo de su anterior partido en Odense, aunque indicó que lo dio «todo» en la pista y que luchó «hasta el final».

«Lo he dado todo en la pista, he luchado hasta el final. El cansancio del partido de ayer se me ha notado bastante porque en las jugadas largas he hecho bastantes errores, la calidad de mis golpeos ya no era la misma y tampoco físicamente estaba aguantando muy bien«, manifestó en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.

Carolina Marín, que cedió por 18-21, 21-12 y 21-16, alabó asimismo a su rival. «Ha tenido una defensa muy buena y me devolvía muchos de los volantes complicados que yo estaba haciendo en mi ataque», expuso.

La onubense, vigente campeona olímpica de la disciplina, competirá la próxima semana en París. «Dentro de 3 días (...) tengo otro reto por delante. Con ganas y a seguir compitiendo. La semana que viene en Francia, más y mejor«, sentenció.