Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Soria, en el aeropuerto antes de partir al Himalaya Ángel Pablo Corral
Alpinismo

Carlos Soria, el octogenario que se lanza a la conquista de un ochomil

Tras una vida dedicada al alpinismo, tratará de convertirse en la persona de más edad en conquistar una de las catorce grandes montañas del Himalaya

C.P.S.

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:24

A los 86 años, una persona suele pensar en relajarse y desconectar de una larga vida, pero ese no es el caso de Carlos Soria, ... que ha puesto rumbo al Himalaya para convertirse en la persona de más edad en completar uno de los catorce ochomiles. Concretamente, tratará de alcanzar la cima del Manaslu, situada a 8.163 metros de altura. Esta expedición supone un verdadero reto para una persona joven y en forma, por lo que agranda la hazaña que encara un hombre que es una leyenda del alpinismo. Irá acompañado por cuatro alpinistas y dos sherpas que podrían ser testigos de un logro deportivo difícilmente repetible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  6. 6 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  7. 7

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  8. 8 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  9. 9 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  10. 10

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carlos Soria, el octogenario que se lanza a la conquista de un ochomil

Carlos Soria, el octogenario que se lanza a la conquista de un ochomil