Beatrice Chebet se prepara para el doblete

Beatrice Chebet busca en Tokio un nuevo doblete 10.000-5.000 como el que logró en los Juegos Olímpicos de París y ha puesto ... la primera piedra ganando la distancia larga ante la valiente Nadia Battocletti. La italiana ha estado atentísima al ataque final de la keniana, pero Chebet es un talento descumunal que ha explicado en 150 metros lo que es ganar un título mundial haciendo lo mínimo e imprescindible. Sabe que le espera un duelo en los 5 kilómetros con Faith Kipyegon en una de las finales de este Mundial, y Chebet, tras dejarse llevar por sus rivales, ha desplegado su clase en la recta final para dejar claro quién manda en la larga distancia.

La keniana que recibió el apoyo de su abuela para convertirse en atleta es hoy la primera mujer en bajar de los 14 minutos en 5.000 metros (13,58). Entrenada por su marido Peter Bii –«en casa le llamo marido y en el entrenamiento, entrenador», explicaba en una entrevista de La Vanguardia–, ejercerá cuando deje el atletismo como policía en su país, pero antes le quedan grandes cosas por hacer en el mundo del deporte.

La segunda plaza fue para una Battocletti que ha devuelto la esperanza al fondo europeo. Hay una atleta capaz de plantar cara a las africanas y de nuevo ha sido subcampeona, como sucedió en los Juegos Olímpicos de París. Nadia es hija del exmaratoniano italiano Giuliano Battocletti (campeón de Europa de cross por países en 1998 y bronce en 5.000 en los Mundiales Junior de Lisboa 1994) y de la marroquí Jawhara Saddougui, una ochocentista criada en el Trentino, motivo por el que Nadia practica el Ramadán.

Ryan Crouser es imbatible

El gigante estadounidense no había competido durante la temporada por un problema en el codo, pero Crouser es tan grande que ha sido capaz de superar a todos sus rivales para alcanzar su tercer título mundial, igualando el número de oros olímpicos. El estadounidense se fue hasta los 22.34 para ganar por delante del sorprendente Uziel Muñoz, plata con un mejor lanzamiento de 21,97, récord nacional de su país. Y el bronce fue para el italiano Fabbri, con 21.94.

Caída de Dani Arce

La primera jornada española dejó la triste noticia de la caída de Dani Arce en los 3.000 metros obstáculos. El burgalés golpeó la valla con la rodilla izquierda y cayó sobre el tartán, dolorido. Arce intentó levantarse y continuar, pero se retiró antes del siguiente obstáculo, incapaz de atacarlo con la pierna dolorida. Arce cayó al suelo desolado por perder la oportunidad de estar en la final mundialista.

Y mala tarde para el 1.500 femenino español. Sólo Marta Pérez fue capaz de pasar a semifinales, mientras Esther Guerrero y Agueda Marqués, finalista hace un año en los Juegos, quedaron eliminadas a las primeras de cambio.