Chebet supera a Battocletti. Efe
Atletismo

Beatrice Chebet se prepara para el doblete

La keniana gana a la italiana Battocletti en los 10.000 metros, dentro de la jornada inaugural del Mundial de Tokio

Igor Barcia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:39

Beatrice Chebet busca en Tokio un nuevo doblete 10.000-5.000 como el que logró en los Juegos Olímpicos de París y ha puesto ... la primera piedra ganando la distancia larga ante la valiente Nadia Battocletti. La italiana ha estado atentísima al ataque final de la keniana, pero Chebet es un talento descumunal que ha explicado en 150 metros lo que es ganar un título mundial haciendo lo mínimo e imprescindible. Sabe que le espera un duelo en los 5 kilómetros con Faith Kipyegon en una de las finales de este Mundial, y Chebet, tras dejarse llevar por sus rivales, ha desplegado su clase en la recta final para dejar claro quién manda en la larga distancia.

