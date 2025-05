Bea González: «Ojalá pueda sacarme la espinita y jugar la final en el Martín Carpena»

Al fin puede decir, con una sonrisa de oreja a oreja, que las lesiones que ha venido arrastrado desde 2024, forman parte del pasado. La ... mejor jugadora de pádel malagueña del momento, Bea González (8º del mundo), nos atiende desde Asunción (Paraguay), donde, tras imponerse este sábado a la pareja número 1 (6-4 y 6-3), este domingo disputará la final, su segunda de la temporada. Más madura tras todo lo vivido estos meses y con las energías renovadas. Los títulos se le están resistiendo en esta su primera campaña junto a Claudia Fernández, pero aún así, cauta y llena de fe, 'La Perla de El Palo' no pierde la esperanza, sabe que los resultados acabarán llegando, y por qué no en su preciado Andalucía Málaga Premier Padel.

-¿Cómo se encuentra física y anímicamente en este momento después de las lesiones pectorales que lleva arrastrando desde el año pasado?

-Físicamente me encuentro en muy buen momento, ya las lesiones han pasado a un segundo plano, están olvidadas. Estoy perfecta porque hemos hecho una recuperación muy buena. Estoy rodeada de un gran equipo y ya me encuentro al 100% física y anímicamente.

-¿Todas estas lesiones le han hecho madurar como persona y jugadora?

-Sí, me han hecho madurar mucho como persona y como jugadora, porque he aprendido a valorar el estar bien, el poder competir y entrenar, el poder jugar todos los torneos... Te hace valorar el poder hacerlo en plenas condiciones cuando se está bien y eso es algo muy importante, que muchas veces se nos olvida. A veces llegamos al punto de saturación con tanto viaje, pero cuando te lo imponen los motivos físicos, lo valoras mucho más.

-Ha habido un pequeño parón en lo que respecta a la competición estas semanas, ¿qué ha hecho en este tiempo, además de entrenar?

-Me he dedicado a cuidarme, a entrenar y trabajar mucho, a corregir cosas pendientes, y a hacer mucho equipo con Claudia Fernández (su compañera) y Gaby Reca (su entrenador).

-Después de cuatro meses de competición, ¿qué balance haría de lo que lleva de temporada junto a su nueva compañera, Claudia Fernández?

-El balance que llevamos es muy positivo. En estos últimos torneos hemos perdido con las parejas número 1 y 2 y ayer al fin conseguimos la victora. Eso quiere decir que tenemos el nivel suficiente para ganar torneos y cumplir nuestros objetivos. El balance es muy positivo, estoy muy contenta y con ganas de seguir haciéndolo bien.

-Empezaron el año llegando hasta una final y después han logrado ser cuatro veces semifinalistas. Ahora, al fin, ha llegado su recompensa y hoy lucharán por el título, además tras ganar por primera vez esta campaña a la pareja número 1. ¿Cómo han vivido su regreso a una final?

-Estoy muy feliz de haber podido ganar a la pareja número 1, llevábamos tiempo trabajando en ello y quedándonos a las puertas de la final y esto es una recompensa a nuestro trabajo. Creíamos en nosotras mismas, pero también necesitábamos este empujoncito para seguir y ahora, con ganas de ganar este domingo. Evidentemente, queremos títulos y queremos ganar, pero tenemos que mirar partido a partido. Esto es una carrera de fondo y confiamos en que de aquí a poco pueda caer el primero.

Bea, posando con una de las camisetas de su línea de ropa impulsada por Bullpadell, bajo el sello de 'La Perla de El Palo'.

-En julio regresa el Andalucía Málaga Premier Padel P1 y usted volverá a ser uno de los grandes atractivos para nuestro público. ¿Qué siente al respecto?

-Tengo muchísimas ganas de volver a Málaga y competir allí, en mi ciudad. Siempre siento mucho orgullo y admiración hacia el pádel malagueño. Volver a casa siempre es muy especial. Lo tengo señalado en el calendario como una fecha muy especial para mí, además en el Martín Carpena, que siempre ha sido muy importante para mí. Tengo muchísimas ganas e ilusión de poder jugar delante de mi gente.

-¿Cuáles son sus primeros recuerdos en el Martín Carpena? Sabemos que, igual que al Málaga, le gusta seguir al Unicaja...

-Pues sí, mis primeros recuerdos en el Carpena seguramente sean viendo algún partido del Unicaja o viendo el pádel cuando era muy pequeñita. También he ido a algún concierto, pero diría que sí, que los primeros recuerdos son viendo al Unicaja.

-El pasado curso, además, aprovechó la cita malagueña para dar a conocer una nueva pala y una línea de ropa de Bullpadell con su marca, que era algo novedoso y un paso más en su carrera profesional. ¿También tendrá novedades personales cara a la cita de Málaga de este año?

-Por supuesto que habrá novedades. Siempre aprovechamos en el torneo de Málaga para sacar cosas nuevas. Bullpadell está haciendo un trabajo muy importante y especial y que se pueda enseñar en el torneo de Málaga. Es algo muy importante para mí, y muy emotivo.

-En 2024 dio un gran espectáculo, pero finalmente su cuerpo dijo 'basta' y tuvo que retirarse por la lesión. ¿Siente que este año podrá sacarse esa espinita y pelear por esa ansiada final con la que tanto sueña en Málaga?

-Ojalá pueda sacarme la espinita este año y poder jugar esa final, pero bueno, antes me concentro en el primer partido, en llegar bien física y mentalmente para disfrutar del primer al último partido en Málaga.

-¿Qué le diría al público para que fuese a animarla a usted y a todos los jugadores malagueños en julio?

-Al público le diría que ojalá que puedan venir a disfrutar del pádel con nosotros, a apoyarnos a todos los malagueños que vamos a jugar. Creo que va a ser un torneo muy bonito, en unas fechas muy buenas y que va a ser un espectáculo asegurado. Ojalá podamos sentir el calor malagueño cerca y disfrutar con nosotros.

-Antes de eso hay un intenso calendario de cinco pruebas por delante, entre ellas la que se está disputando ahora en Paraguay. ¿Cómo afronta tanto volumen de torneos en tan poco tiempo y el pasar tanto tiempo fuera de casa después de este parón?

-Estamos acostumbrados a viajar mucho y a pasar mucho tiempo fuera y lejos y, al final me lo tomo como parte de mi trabajo. Tiene muchas cosas buenas porque conocemos muchos países y culturas diferentes, y me intento quedar con eso, con la suerte que tenemos de viajar por el mundo haciendo lo que me gusta.