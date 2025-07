Bea González: «¿Mi cuenta pendiente en Málaga? Ganar el torneo»

Este miércoles fue un día especial para la mejor jugadora malagueña de pádel de la actualidad, la número 6 del mundo, Bea González, que conforma ... la pareja 3ª junto a Claudia Fernández. En la víspera de su debut en el Andalucía Málaga Premier Padel, la cita más importante de su calendario, la 'Perla de El Palo' aprovechó para presentar su nueva línea, de la mano de su marca, la más puntera de esta disciplina, Bullpadell. Un acto en el que contó con su excompañera y laureada exjugadora profesional, Cata Tenorio, como maestra de ceremonias.

Una línea que incluye una nueva pala, con la que debutará en este Premier Padel. La malagueña se mostró muy orgullosa de haber formado parte, por segundo año consecutivo, del proceso de creación de su propia pala, la cual, además, lleva su sello. Esta se llama 'Pearl' en honor a su apodo en el circuito, lleva su nombre, sus colores favoritos y también elementos técnicos que favorecen su juego. «La pala añade dos cambios, que son el 'trinamic' y el 'air react channel'. La del año pasado era una pala que me gustaba muchísimo y tampoco quería cambiar mucho, cuando algo va bien no hay que cambiarlo. Hemos añadido un par de detalles técnicos que mejoran el golpeo y el impacto y la salida de la bola, y mantenemos los colores blanco y azul, que me gustan mucho y están muy relacionados con Málaga», explicó Bea.

Y además, esta nueva línea con el sello de la malagueña también incluye dos diseños de camisetas (una en amarilla y otra en celeste), que portan el logo de un sol y su apodo 'La Perla de El Palo', y que pueden adquirirse en el mismo 'stand' de Bullpadell a lo largo del desarrollo de este torneo.

Un torneo en el que tiene una cuenta pendiente que espera poder solventar esta campaña, en la que ya ha alcanzado cuatro finales y un título. «¿Mi cuenta pendiente en Málaga? Ganar el torneo. Tengo ganas, tampoco quiero pensarlo mucho porque no quiero meterme ningún tipo de presión, pero ojalá que sí. Yo voy a seguir haciéndolo como siempre, dándolo todo para dar lo mejor de mi cada partido y ojalá podamos regalarle al público un torneo muy bueno, así que invito a todo el mundo a que venga a disfrutar, a animarnos y a darnos suerte», valoró la jugadora a SUR.

En este mismo escenario pero hace un año, al término de unos cuartos de final en los que ganó, la paleña se vio obligada a retirarse por una lesión abdominal que lastró la segunda parte de su temporada. Ya completamente recuperada y cada vez más sólida junto a su joven compañera madrileña, espera poder acceder al menos a la gran final de la cita, algo que nunca antes ha conseguido. Aunque de momento, le toca debutar este jueves, en los octavos de final, ante Riera y Eugenio, una dupla siempre correosa.

Sobre si estado de forma, Bea explicó: «Físicamente me encuentro muy bien, las lesiones me están respetando este año, así que estoy muy contenta y con Claudia también, creo que estamos haciendo un equipo muy bueno. Estamos compaginándonos muy bien, somos personas muy trabajadoras y nos llevamos también muy bien fuera de la pista. Eso sólo puede traer cosas buenas». Con optimismo y mucho trabajo, esperan poder pelear por subir aún más en la tabla de aquí al cierre del año: «La temporada es muy larga y al final gana y está más arriba quien logre esa regularidad que estamos intentando conseguir nosotras».