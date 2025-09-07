Bea González brilla en Madrid para alzarse con su tercer título de la temporada

Asunción (Paraguay) en mayo, Málaga en julio y Madrid en septiembre. Por tercera vez esta temporada, Bea González y Claudia Fernández, a pareja más joven ... de la élite del pádel y número 3 del mundo, ha conseguido levantar un título en esta temporada 2025 del Premier Padel. La capital española acogía el primer gran torneo del calendario tras el parón del mes de agosto y pareció sentar bien a Bea y a Claudia estas pequeñas vacaciones, porque volvieron a la acción como un tiro, sin conceder un sólo set hasta la trepidante final, en la que, tras dos horas y 25 minutos de partido, este acabó cayendo del lado de la malagueña y la madrileña.

Al igual que 'La Perla de El Palo', como se conoce popularmente a Bea en el circuito, logró sacarse la espinita y coronarse por primera vez en Málaga, en la cita del Martín Carpena, ahora fue su compañera Claudia, 'La Niña Maravilla' con sólo 19 años, la que levantó el trofeo de campeona en su casa. Y lo hicieron con el aliciente añadido de haberse impuesto a las que fueron sus parejas la pasada campaña: Gemma Triay (número 1 individual y 2ª por parejas) y Delfi Brea, que cara a este curso, decidieron formar equipo juntas.

Esta dupla rival comenzó golpeando primero en la final, llevándose la primera manga por 6-3, siendo más decisivas en los puntos clave y concediendo menos errores forzados. Pero la pareja número 3 supo salir adelante anímicamente, hacer borrón y cuenta nueva y comenzar la segunda manga con una fuerza abismal, con Claudia muy luchadora en cada bola y Bea haciendo gala de su potencial ofensivo. Fue sonada la respuesta de las benjaminas, con un 6-1 que daba lugar al tercer set. Este fue, sin duda, el más igualado. Gemma y Delfi volvieron a su versión más calculadora y acertada y lograron tomar siempre la iniciativa hasta que, con el 4-4, Bea y Claudia lograron el 'break' definitivo. Dos juegos consecutivos, marcados también por errores del rival, que desembocaron en ese 6-3, 1-6 y 4-6 final.

Con lágrimas en los ojos y tras abrazarse con sus padres y amigos en la grada, Bea González demostró su emoción ante los micrófonos del Premier Padel: «Estoy muy contenta, porque estamos trabajando muy bien. Fuera cual fuera el resultado, ya estaba contenta porque estamos trabajando muy duro y muy bien. Me he quitado la espinita del año pasado, que me tuve que retirar en la final y fue un día muy triste. Estoy muy contenta».