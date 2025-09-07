Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

PREMIER PADEL
Pádel

Bea González brilla en Madrid para alzarse con su tercer título de la temporada

La malagueña y Claudia Fernández ganaron a sus exparejas Gemma Triay y Delfi Brea en una titánica final de más de dos horas y media (6-3, 1-6 y 4-6)

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:37

Asunción (Paraguay) en mayo, Málaga en julio y Madrid en septiembre. Por tercera vez esta temporada, Bea González y Claudia Fernández, a pareja más joven ... de la élite del pádel y número 3 del mundo, ha conseguido levantar un título en esta temporada 2025 del Premier Padel. La capital española acogía el primer gran torneo del calendario tras el parón del mes de agosto y pareció sentar bien a Bea y a Claudia estas pequeñas vacaciones, porque volvieron a la acción como un tiro, sin conceder un sólo set hasta la trepidante final, en la que, tras dos horas y 25 minutos de partido, este acabó cayendo del lado de la malagueña y la madrileña.

