La tetracampeona mundial de marcha María Pérez se da un baño de cariño en la Carrera Urbana de la Feria de Nerja

Es una de las atletas españolas del momento. La marchadora granadina María Pérez, vigente tetracampeona mundial de marcha en las dos distancias, de 20 y 35 kilómetros ... , se ha reencontrado este domingo con sus orígenes al acudir a la entrega de premios de la 68.º edición de la Carrera Urbana Feria de Nerja 'Trofeo Juan Carlos Salcedo' y el 40.º Trofeo de Marcha 'Memorial Tomás Santaolalla'. La deportista nacida en la localidad de Orce hace 29 años, ha recibido el cariño del municipio del Balcón de Europa, en cuyo club, el Trops-Cueva de Nerja, se forjó en sus categorías inferiores.

De hecho, en la edición de 2023 de esta mítica prueba, la decana de las carreras populares en la provincia y una de las más antiguas de España, la laureada marchadora granadina participó y ganó en la prueba de los cinco kilómetros de carrera. Dos años después se ha colgado ya cuatro medallas de oro mundiales y dos olímpicas, la plata en individual y el oro en el relevo mixto con Álvaro Martín. Pérez se ha mostrado «encantada» de regresar a Nerja. No ha dejado de hacerse fotos con los aficionados e incluso ha dado el pistoletazo de salida a alguna de las pruebas de los menores.

El pasado año también acudió a la cita nerjeña tras las Olimpiadas, junto al triatleta malagueño Alberto González, siendo ambos homenajeados por el club celeste en el que se formaron y en el caso de González, sigue compitiendo en ocasiones. De esta forma, la atleta granadina, que fue nombrado Turista de Honor por el Ayuntamiento en 2023, ha podido disfrutar de una gran jornada deportiva y solidaria en el Balcón de Europa, ya que parte de la recaudación de las inscripciones ha ido destinada a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Pérez ha entregado además los premios de varias de las categorías.

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), felicitó a María Pérez por su doble título de 20 y 35 kilómetros marcha en el reciente Campeonato del Mundo de Tokio, y le hizo entrega de una placa en nombre del Ayuntamiento, al mismo tiempo que le ha agradecido, una vez más, su presencia en la localidad costera más oriental de la provincia, de la que ha confesado en repetidas ocasiones que es «una enamorada».

Tres imágenes de la prueba deportiva celebrada este domingo en Nerja, a la que ha acudido la laureada atleta granadina. SUR

En cuanto a las pruebas, los atletas Javier Martínez, del Clínicas Menorca, y Nazha Machrouch, del Trops-Cueva de Nerja, han sido los vencedores de la Carrera Urbana Feria de Nerja en la modalidad de los diez kilómetros. El primero ha parado el cronómetro en 31 minutos y 45 segundos, mientras que la vencedora femenina ha completado el recorrido, de dos vueltas por las calles de Nerja, en 37.13. En la modalidad de cinco kilómetros, los atletas Reda El Muaziz, del Trops-Cueva de Nerja, y Amanda Román, han cruzado los primeros la línea de meta. El Muaziz ha marcado 14.45 y Román 18.22.

En segunda posición masculina en la carrera de los diez kilómetros ha entrado Daniel García, del conjunto celeste, con un tiempo de 31.55, mientras que el tercer escalón del podio ha sido para Alberto González, del CD GqTraining, con 32.02. En féminas el segundo puesto lo ha ocupado Lola Chiclana, del Trops-Cueva de Nerja, con un registro de 38 minutos y 37 segundos, mientras que el tercer escalón ha sido para Esther Requena, del Atletismo Vélez Clínicas Rincón Dental, con 40.23.

Respecto al Trofeo de Marcha Villa de Nerja, en la modalidad absoluta, sobre los cinco kilómetros, los vencedores han sido José Manuel Pérez, del Trops-Cueva de Nerja, con un tiempo de 21.02, y Julia Suárez, del Capex, con 23.36. En segunda posición masculina ha entrado Pablo Postigo, del Atletismo Numantino, con 21.20, mientras que César Hidalgo, del Juventud Guadix, ha sido tercero con 22.29. En féminas el segundo puesto ha sido para Ainhoa Pinedo, del Unicaja Jaén Paraíso Interior, con un tiempo de 25.57, y tercera ha quedado su compañera de equipo Aixs Hidalgo, con 26.33.

Por su parte, se han disputado también pruebas para las categorías inferiores, con distancias desde 500 metros a dos kilómetros. En total, más de 800 atletas de todo el país han tomado parte en esta cita tradicional del atletismo malagueño, que se celebra siempre en la jornada del domingo anterior al inicio de los festejos patronales de Nerja, que tendrán lugar del 8 al 13 de octubre. Los resultados completos pueden consultarse en este enlace. El regidor nerjeño, que ha participado en la carrera de los cinco kilómetros, ha hecho entrega de los trofeos junto al concejal de Deportes, Marcelo Berutti (PP), y otros miembros de la corporación municipal.