Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Podio de la general femenina en la 68.º Carrera Urbana de la Feria de Nerja. SUR

La tetracampeona mundial de marcha María Pérez se da un baño de cariño en la Carrera Urbana de la Feria de Nerja

La atleta granadina, formada en la cantera del club celeste, acude a la prueba decana del atletismo malagueño, en la que vencieron Javier Martínez, Nazha Machrouch, José Manuel Pérez y Julia Suárez

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:46

Comenta

Es una de las atletas españolas del momento. La marchadora granadina María Pérez, vigente tetracampeona mundial de marcha en las dos distancias, de 20 y 35 kilómetros ... , se ha reencontrado este domingo con sus orígenes al acudir a la entrega de premios de la 68.º edición de la Carrera Urbana Feria de Nerja 'Trofeo Juan Carlos Salcedo' y el 40.º Trofeo de Marcha 'Memorial Tomás Santaolalla'. La deportista nacida en la localidad de Orce hace 29 años, ha recibido el cariño del municipio del Balcón de Europa, en cuyo club, el Trops-Cueva de Nerja, se forjó en sus categorías inferiores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie
  10. 10 Rafael Borrego y Manuel García, los dos tripulantes malagueños de la flotilla, ya están de vuelta en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La tetracampeona mundial de marcha María Pérez se da un baño de cariño en la Carrera Urbana de la Feria de Nerja

La tetracampeona mundial de marcha María Pérez se da un baño de cariño en la Carrera Urbana de la Feria de Nerja