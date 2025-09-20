Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

McGrath, al la derecha del grupo durante la competición EFE

La angustiosa medalla de bronce de Paul McGrath

El nuevo talento de la marcha española ha llegado líder al kilómetro 18, pero lastrado por dos avisos y los calambres, ha tirado de épica para ser tercero

Igor Barcia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:32

¿Qué un fenómeno como Álvaro Martín, doble campeón mundial y campeón olímpico, se retira? No pasa nada. La marcha española sigue produciendo talentos y ... aparece Paul McGrath para subirse al podio de Tokio a los 23 años. Subcampeón europeo el pasado año en lo que fue su carta de presentación en la élite, esta madrugada (hora española) ha conseguido un bronce por la vía de la agonía en una prueba de 20 kilómetros marcha apasionante.

