Amplia presencia malagueña en el Europeo de remo de Turquía

Adrián Miramón lidera una expedición provincial con 6 deportistas que competirán hasta el domingo en las modalidades de mar y beach sprint

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:52

La élite continental del remo se concentra estos días en Antalya (Turquía), donde desde este miércoles y hasta este domingo se disputará el Campeonato de ... Europa de Remo Costero, con las disciplinas de remo de mar y beach sprint, esta última, modalidad olímpica cara a Los Ángeles 2028, por lo que será una buena ventana para demostrar el nivel actual de los posibles candidatos al olimpismo.

