Amplia presencia malagueña en el Europeo de remo de Turquía

La élite continental del remo se concentra estos días en Antalya (Turquía), donde desde este miércoles y hasta este domingo se disputará el Campeonato de ... Europa de Remo Costero, con las disciplinas de remo de mar y beach sprint, esta última, modalidad olímpica cara a Los Ángeles 2028, por lo que será una buena ventana para demostrar el nivel actual de los posibles candidatos al olimpismo.

Y entre ellos, destaca una amplia expedición de remeros malagueños, que competirán en ambas disciplinas. En el remo de mar estarán presentes Salvador Díaz (Real Club Mediterráneo), en la categoría individual masculina, con 12 rivales, y repetirá en el doble mixto junto a la también malagueña Marta de las Heras (RCM), modalidad con 14 botes. Estos competirán defendiendo la elástica de la selección española.

Pero además, De las Heras saldrá de nuevo a escena en el solo femenino dentro de la competición de clubes, en representación del Real Club Mediterráneo, así como también lo hará Adolfo Ferrer (RCM), en el solo masculino de clubes. En este mismo apartado de competición por clubes saldrá a escena Natalia de Miguel (RCM), esta vez embarcada en el cuatro femenino junto a las deportistas del CLub Náutico Sevilla Bibiana Fernández de Castillo, Olivia del Castillo, Amanda Gil y Sergio López.

La representación malagueña continuará en la disciplina de beach sprint, donde los dos candidatos optan a la medalla. Por un lado, Teresa Díaz defenderá el solo femenino de la selección española, compitiendo contra otros 21 botes inscritos. Por otro se encuentra el laureado campeón mundial Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero), que esta vez remará en el doble mixto de España junto a la alicantina Nadia Felipe (Clot de L'Illot El Campello), en este caso con 21 países participantes.

Cambios

Esta vez, el malagueño no podrá pelear por la corona individual, dado que la Federación Española optó por darle la plaza para el bote mixto, no para el solo. Y es que esta temporada no está siendo anímica ni físicamente sencilla para Miramón, que lastrado por lesiones de espalda durante el primer trimestre del año, comenzó su preparación más tarde y eso influyó a su vez en sus resultados deportivos. «Competir contra gente que lleva 3-4 meses de preparación más que yo, es complicado. He llegado a los campeonatos a un 70%, aunque ahora ya estoy muy bien. Es complicado, porque para mi no han sido buenos resultados, no me vale no ganar, pero llevo 10 años seguidos ganando el campeonato de España y tengo que estar contento después de lo mal que lo ha pasado», reconoce el malagueño. La jornada de este miércoles se canceló por inclemencias meteorológicas.