Al acecho del Balón

Volvemos a meternos en el 'fregao' de la Liga. Atrás queda, de momento, el sobresaliente comienzo del camino al Mundial 2026. Y por delante una ... nueva edición de la Champions, limitada a cuatro o cinco equipos que cada año sueñan con ganarla algún día. Lo curioso es que ante tal panorama futbolístico, las voces y comentarios se centren en tal o cual jugador, o dicho de otra forma, en la búsqueda del nuevo Balón de Oro. España ya tiene dos (Luis Suárez y Rodri Hernández) y ahora se pretende que sean tres con el martilleo casi constante de Lamine Yamal y de Carvajal, españoles ambos aunque autoexcluido el madridista por su larga ausencia lesionado.

No es este preciado galardón exclusivo del fútbol español, ahí están los franceses Mbappé y Dembélé y, naturalmente, Vinicius en su segundo intento. Hay más, pero suficientes estos para retener una red de vaticinios que se agrandará conforme se llega a la proclamación del ganador, que no siempre responde al sentir mayoritario. Estoy, personalmente, del lado de los que no creen en este trofeo internacional porque, en realidad, sigue sin saberse qué virtudes o méritos valen para otorgar el llamado Balón de Oro. Imbuidos en estos comentarios y críticas nos metemos ya de lleno en la maquinaria del fútbol total. Esta noche, sin ir más lejos, tenemos el partido con el que echa a rodar la Champions y, a partir de ahí, todo será correr y no parar. Y con un problema capital, las lesiones; algunas de ellas mal curadas de la temporada anterior y otras producidas en apenas unas semanas de esfuerzo. Se prevé una temporada dura y complicada para los entrenadores que, todavía en los escarceos de la campaña, tienen sus equipos con más bajas de las previstas.

Y estos problemas y temores son aplicables a nuestro Málaga, que con un comienzo prometedor ve su plantilla diezmada y temerosa ante una Liga demasiado larga. Es de esperar que en este sentido Sergio Pellicer tenga la capacidad para cuidar físicamente el tono de un equipo que queremos ver lo más alto posible. En eso quedamos.