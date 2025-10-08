Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Málaga Sailing Cup aspira a celebrar el campeonato de Europa de la clase ORC en 2027

La prueba malagueña pressentará su candidatura en Dublín el próximo 1 de noviembre

SUR

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:46

El próximo 1 de noviembre es un día marcado en rojo para la Málaga Sailing Cup. Dentro de exactamente un mes la organización de esta ... regata que se disputa en las aguas de la Bahía de Málaga y que se ha convertido en todo un referente a nivel europeo, ha sido convocada en Dublín para presentar oficialmente la que será su candidatura para ser sede del ORC European Championship 2027. Esta candidatura supone todo un reto para la organización y una oportunidad para Málaga como ciudad, ya que de conseguirlo sería la tercera vez en la historia que se celebraría en España tras Barcelona en 2015 y Palma de Mallorca en este año 2025.

