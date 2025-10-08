La Málaga Sailing Cup aspira a celebrar el campeonato de Europa de la clase ORC en 2027

SUR Málaga Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:46 Comenta Compartir

El próximo 1 de noviembre es un día marcado en rojo para la Málaga Sailing Cup. Dentro de exactamente un mes la organización de esta ... regata que se disputa en las aguas de la Bahía de Málaga y que se ha convertido en todo un referente a nivel europeo, ha sido convocada en Dublín para presentar oficialmente la que será su candidatura para ser sede del ORC European Championship 2027. Esta candidatura supone todo un reto para la organización y una oportunidad para Málaga como ciudad, ya que de conseguirlo sería la tercera vez en la historia que se celebraría en España tras Barcelona en 2015 y Palma de Mallorca en este año 2025.

La Málaga Sailing Cup ha cumplido este año su séptima edición superando todas las expectativas posibles y siendo desde sus inicios una cita ineludible en el calendario náutico nacional, reuniendo año tras año a más de 40 embarcaciones que compiten en la Costa del Sol durante tres intensos días. Ya en 2024 se postuló oficialmente para ser sede del Campeonato de Europa ORC en el año 2027 y con esta firme idea viajará toda la expedición malagueña hasta Irlanda para presentar oficialmente dicha candidatura en la Asamblea General Anual del Offshore Racing Congress (ORC). Esta regata cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y Turismo Costa del Sol - Senda Azul. Igualmente cuenta con la colaboración del Puerto de Málaga, Range Rover / Sertasa y Fundación Unicaja.

