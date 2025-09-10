El meteórico crecimiento de Julia López

El golf malagueño sigue haciendo historia. Este 2025 una nueva estrella se ha consagrado en la élite mundial, tomando así el testigo de Azahara Muñoz, ... aunque esta sigue en activo y su trayectoria completa sea muy difícil de igualar. Pero Julia López, al menos, ha decidido afrontar este reto. Con sólo 22 años, natural de Benahavís y debutante en el profesionalismo esta misma campaña, ha revolucionado el golf español. Tras un histórico 2024 en el que se posicionó como la 'amateur' número 1 del mundo y logró, en su primera tentativa, la tarjeta para el mayor circuito mundial (el LPGA Tour), la joven costasoleña está firmando resultados estratosféricos, haciendo ver que su talento no es sólo flor de un día.

En lo que llevamos de temporada, López ha disputado ya diecisiete torneos. De hecho, ahora mismo está empezando el decimoctavo, el Kroger Queen City Championship, en el que también participa la sampedreña Azahara Muñoz. Diecisiete torneos de los que se ha servido para escalar de la posición 606ª (en la que comenzó este 2025) hasta el actual 107º. Un salto de nada menos que 499 escalones. En cierto modo, es habitual ver grandes subidas en el primer año en el profesionalismo, en este y en cualquier otro deporte, pero el suyo está siendo enorme.

Su primer gran salto lo dio en el Mizuho Américas Open de mediados de mayo, donde consiguió su primer 'top 30', un 29ºª que le llevó a subir del 606º hasta el 454º del 'ranking'. Sólo dos torneos después hizo historia. A finales de ese mismo mes, López debutó en su primer 'grande', en el US Open. No contenta con este hito, causó furor en todo el mundo cuando, al cierre de la primera vuelta y con un gran cuatro bajo par y cuatro 'birdies', compartió el liderato de la clasificación. Finalmente, concluyó en decimonoveno lugar, siendo la mejor española, pero lo más notorio volvió a ser su salto en el 'ranking': 160 posiciones más (hasta la 280ª).

En su primera temporada como golfista profesional, la malagueña ha subido casi 500 posiciones en el 'ranking' hasta ser la segunda mejor española

Dos meses más tarde, dejaría al mundo boquiabierto al firmar su mejor resultado de todo el año. Logró un espectacular tercer puesto en el Open de Escocia, con un global de 14 bajo par y un espectacular -7 en la vuelta final. Resultado que la llevó a subir 85 posiciones, del 196º al 111º. A esto hay que añadirle tres 'top 30' más que la han llevado a ocupar a día de hoy la 107ª posición del 'ranking' mundial y la 61º del 'ranking' anual del LPGA Tour, con unas ganancias acumuladas de 446.100 dólares (al cambio, 380.399 euros).

Segunda española

Sólo hay una española por encima de ella en la actualidad a nivel mundial y no es otra que la más laureada de la historia de nuestro país: la navarra Carlota Ciganda, que a sus 35 años sigue en un gran estado de forma. Actualmente, es la 29ª del mundo y la 23ª del 'ranking' anual del LPGA Tour. Desde que debutó como profesional en este circuito, en 2012, ha logrado 60 'top-10', tres victorias y un total de 9,9 millones de dólares (menos de 8,5 millones de euros). Realmente, Ciganda debutó profesionalmente en 2011, aunque fue en 2012 cuando logró acceso a sus primeros torneos del LPGA, sin embargo esa temporada se centró en el LET, el circuito europeo, y fue al año siguiente cuando se enfocó en el 'tour' mundial. En esta campaña acumuló dos 'top-10' y se embolsó 355.900 dólares (303.437 euros).

En lo que respecta a la malagueña más laureada y la segunda española más reconocida de todos los tiempos, la sampedreña Azahara Muñoz, su debut como profesional en el LPGA fue en 2010. No pudo tener un mejor año como novata, porque fue reconocida como la mejor 'rookie' del circuito, logrando tres 'top 10', pasando 17 cortes y acumulando hasta 402.500 dólares (equivalentes a 343.142 euros). A día de hoy, con 37 años, la malagueña sigue en activo, siendo un constante ejemplo de superación tras haber sido madre y haber padecido algunos problemas de salud que no le han impedido seguir persiguiendo sus sueños. Actualmente es la 208ª del mundo y 104ª del 'ranking' anual del LPGA Tour, y en su carrera en este gran circuito destacan 51 'top-10', una victoria y 7,3 millones de dólares en ganancias (6,2 millones de euros).