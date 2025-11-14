Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

M. RIVAS
Golf

Ángel Gancedo: «Tener a Azahara Muñoz, Carlota Ciganda y Ana Peláez en Málaga va a ser un éxito»

El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf explica cómo se han preparado para acoger, por segunda vez, el Open de España del LET

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El Real Club de Golf Guadalhorce cuenta ya los días para convertirse, por segundo año consecutivo, en el epicentro europeo del golf femenino. Y es ... que por segunda vez en su historia, y también en la de Málaga capital, del jueves 27 al domingo 30 de este mes, acogerá el Andalucía Costa del Sol Open de España, el torneo que pone fin a la temporada 2025 del Ladies European Tour, el máximo circuito profesional continental. Una cita que reunirá a las 64 mejores de la Orden de Mérito (el 'ranking') y a 11 invitadas y llamada a ser todo un éxito mediático. Así lo avalan las cifras de la pasada edición, en la que se registró una audiencia global superior a los 240 millones de espectadores en 87 países, que reunió a 10.750 personas en el campo a lo largo de las diferentes jornadas y un impacto económico directo en la zona de 623.700 euros.

