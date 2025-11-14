Ángel Gancedo: «Tener a Azahara Muñoz, Carlota Ciganda y Ana Peláez en Málaga va a ser un éxito»

El Real Club de Golf Guadalhorce cuenta ya los días para convertirse, por segundo año consecutivo, en el epicentro europeo del golf femenino. Y es ... que por segunda vez en su historia, y también en la de Málaga capital, del jueves 27 al domingo 30 de este mes, acogerá el Andalucía Costa del Sol Open de España, el torneo que pone fin a la temporada 2025 del Ladies European Tour, el máximo circuito profesional continental. Una cita que reunirá a las 64 mejores de la Orden de Mérito (el 'ranking') y a 11 invitadas y llamada a ser todo un éxito mediático. Así lo avalan las cifras de la pasada edición, en la que se registró una audiencia global superior a los 240 millones de espectadores en 87 países, que reunió a 10.750 personas en el campo a lo largo de las diferentes jornadas y un impacto económico directo en la zona de 623.700 euros.

Cifras que, según el presidente del campo, Ángel Gancedo, esperan incluso mejorar en esta segunda experiencia como organizadores. «El año pasado tuvimos una experiencia magnífica. El campeonato fue un éxito a todos los niveles y todo lo que aprendimos lo mejoraremos este año para llegar al sobresaliente», valora. Y añade: «La idea es llegar al menos a los 800.000 euros, hemos tenido muy buena introducción en el mercado europeo y estoy seguro de que este año también vamos a conseguir llegar a más público». A lo que cabe señalar que las entradas, a la venta en la web www.openfemenino.com, oscilan entre los 15 y 25 euros en función de la jornada, así como la posibilidad de adquirir un pase para todo el campeonato por 50 euros.

El torneo, que cierra la temporada del circuito europeo, se disputará del 27 al 30 de este mes y contará con 75 golfistas

Una competición que, a dos semanas de comenzar, ya está generando gran atracción por un duelo concreto. Y es que dos jugadoras nacionales buscarán hacer historia para nuestro país. Hablamos de la navarra Carlota Ciganda, ganadora el pasado año en Málaga, y la sampedreña Azahara Muñoz. Ambas cuentan con dos títulos de ganadoras de este Open de España del LET, por lo que su mano a mano podría ser histórico. «Ojalá Carlota y Azahara lleguen muy igualadas a la última jornada, porque eso sería un gran atractivo para la gente», apunta Gancedo, que no puede evitar la emoción por ver en su campo a las dos mejores golfistas que haya dado jamás nuestro país, además de otra malagueña de renombre en la élite. «Estoy convencido de que Carlota tiene un nexo sentimental con este campo y nosotros con ella (además, ella ostenta el récord femenino del campo). Eso sí, este año tenemos el corazón dividido porque también juegan Ana Peláez, a la que hemos visto nacer prácticamente, y Azahara Muñoz, que también es de aquí y es una estrella. Tenerlas aquí a las tres va a ser un éxito».

Crecimiento exponencial

Inicialmente, el Club Guadalhorce no iba a ser la sede de este Open de España de 2025. Así lo refrenda el presidente del campo: «Lo supimos en el mes de mayo. Tenían cerrada otra sede pero parece que se cayó, nos lo propusieron y no dudamos ni tres segundos». Y es que la experiencia de ejercer como anfitriones en 2024 marcó un antes y un después en la instalación. Principalmente, porque gracias a la visibilidad del torneo, la llegada del público extranjero se ha disparado, aumentando el valor del campo. Así lo explica: «El que viene de fuera y ve que tenemos decenas de campos de golf en la Costa del Sol, opta por aquellos que ha visto en la televisión o en los que se han jugado grandes torneos. Estamos viendo muchos extranjeros que han venido a raíz del Open del año pasado porque pusieron la televisión y vieron un campo con unas características inigualables en esta época del año», reconoce. A lo que añade: «Eso genera más reservas, más visibilidad y ha mejorado el estado del campo, lo que nos ha llevado a subir también los precios».

Eso sí, también les obliga a reforzar y mejorar el mantenimiento del verde durante todo el año, así como mejorar sus servicios. Con respecto a este Open, que cuenta con el impulso del ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía, han realizado cambios en la ubicación de la carpa VIP y la zona de prensa y cara a los socios, estos podrán llevar invitados a su terraza en el hoyo 18 y además, podrán brindar con la jugadora que resulte vencedora. Por su parte, en lo que respecta a la actividad del campo durante la temporada, además de hormigonar varios caminos, se han instalado dos pistas de pádel, de está trabajando en construir una pista de cróquet y no ha bajado el freno en su calendario de eventos al acoger este año la Copa SM El Rey, el Europeo del drive más largo y sus ya reconocidos torneos benéficos como el Green Solidario. Por otro lado, el club también se ha enfocado en fortalecer el trabajo de cantera con el impulso de su escuela de menores.