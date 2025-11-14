Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LPGA
Golf

Azahara Muñoz se une al elenco de estrellas del Open de España

La laureada sampedreña peleará del 27 al 30 de este mes en Málaga por hacerse con su tercer título de este torneo del LET

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:01

Esta es, sin duda, una de las mejores noticias para los aficionados al golf de la zona. Después de dos años, Azahara Muñoz regresa a ... casa. La sampedreña de 37 años, que tras ser madre en 2022 logró regresar a la actividad en la élite mundial, será una de las estrellas del cartel de este Andalucía Costa del Sol Open de España, una de sus pruebas 'fetiche', en la que ha logrado acumular dos títulos. Levantó su primer trofeo en el Aloha Golf de Marbella en 2016 y revalidó en 2017 (en Guadalmina), siendo entonces la única capaz de hacerlo de forma consecutiva; además, fue subcampeona en 2018.

