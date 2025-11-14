Azahara Muñoz se une al elenco de estrellas del Open de España

Esta es, sin duda, una de las mejores noticias para los aficionados al golf de la zona. Después de dos años, Azahara Muñoz regresa a ... casa. La sampedreña de 37 años, que tras ser madre en 2022 logró regresar a la actividad en la élite mundial, será una de las estrellas del cartel de este Andalucía Costa del Sol Open de España, una de sus pruebas 'fetiche', en la que ha logrado acumular dos títulos. Levantó su primer trofeo en el Aloha Golf de Marbella en 2016 y revalidó en 2017 (en Guadalmina), siendo entonces la única capaz de hacerlo de forma consecutiva; además, fue subcampeona en 2018.

A esta gesta se le une un palmarés de lujo que la ha llevado a ser una de las dos golfistas más laureadas de la historia de este país: tres veces ganadora de la Solheim Cup (2011, 2013 y 2019), cuatro veces integrante del equipo europeo, con cinco triunfos en el Ladies European Tour (LET), uno en el LPGA (el máximo circuito mundial) y tres participaciones olímpicas (Río 2016, Tokio 2020, París 2024, siendo la mejor esta última).

Ahora, tiene un gran reto ante sí: lucirse en casa y ante su público y luchar contra la laureada Carlota Ciganda (la mejor golfista española de la historia y de la actualidad), por ser la primera en levantar el tercer título del Open de España. La sampedreña se ha mostrado muy ilusionada por su regreso a Málaga: «Tenía muchas ganas de volver a competir en España, sobre todo en Málaga. No hay nada como competir delante de tu gente, y aunque no pude estar el año pasado, vuelvo con energías renovadas para luchar por todo».

Cabe señalar que desde ayer y hasta este domingo, Muñoz afronta los días más complicados de su temporada. Y es que actualmente se encuentra disputando el Annika Driven by Gainbridge at Pelican, el último torneo de la liga regular del LPGA y en el que deberá revalidar su tarjeta como profesional. Actualmente, la malagueña es la 105ª del 'ranking' dela competición y necesita colocarse entre las 100 primeras para mantener este privilegio. De lo contrario, quedará relegada a 'La Escuela', torneo en el que peleará por recuperar después esta tarjeta. Para lograrlo, deberá acercarse lo máximo posible al 'top-20' de la cita.