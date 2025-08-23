Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Tottenham celebran el primer gol del partido. Efe
Premier League

El Tottenham propina el primer golpe al City de Guardiola

Los 'sky blues' caen derrotados por 0-2 en una tarde para olvidar en su estreno en el Etihad

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:40

Los problemas del pasado siguen estando muy presentes en el Etihad. Los errores en la salida de balón y la pérdida de concentración en momentos ... importantes continúan siendo una carga muy pesada que tiene que corregir Pep Guardiola. El Manchester City sufrió la primera derrota de la temporada tras caer este sábado por 0-2 frente a un Tottenham que promete dar mucha guerra esta campaña.

