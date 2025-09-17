Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Thomas Partey, a la salida del juicio. Reuters

Thomas Partey se declara inocente de los cargos de presunta violación y agresión sexual a tres mujeres

El centrocampista del Villarreal, que está en libertad bajo fianza, acudió a declarar este miércoles en Londres y será juzgado el próximo mes de noviembre de 2026

C. P. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:41

El centrocampista ghanés Thomas Partey, que jugó este martes con el Villarreal ante el Tottenham en la primera jornada de la Liga de ... Campeones, acudió este miércoles a declarar en el juzgado y se declaró inocente de los cargos de violación presuntamente contra dos mujeres y de agresión sexual a una supuesta tercera víctima.

