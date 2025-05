Tercera RFEF: El Torre del Mar toma ventaja en la eliminatoria frente al Motril

La Unión Deportiva Torre del Mar toma una ventaja de dos goles (2-0) ante el Motril en la primera eliminatoria de ascenso a la ... Segunda RFEF. El cuadro torreño firmó un buen partido en las dos áreas y sabe que tendrá que ofrecer una gran versión si quiere doblegar al conjunto motrilño en el Escribano Castilla el próximo domingo (19.00 horas).

No se llenó el Juan Azuaga, muchos aficionados torreños se quejaron de los 20 euros que había que pagar el mismo día del partido. Fue el debut en el banquillo de David Campaña, que presentó algunas novedades, pero lo que siguió siendo igual es la facilidad goleadora de Pato que supo finalizar una gran jugada de Gato en el minuto 37. Ballo falló un gol cantado, lo que provocó la desesperación de la afición que ve que puede acabar la temporada sin marcar un tanto, siendo el delantero centro de referencia. El Motril, que tuvo en muchas fases del partido el control del balón, no encontró la manera de conectar con su goleador, Antonio López, ex del Torre del Mar.

En el segundo tiempo, Maldonado iba a lograr el 2-0 nada más entrar en el terreno de juego al rematar de cabeza de forma extraña, gracias al pase desde la derecha de Miguel García, y la mala colocación del portero Pablo Rodríguez. El Torre del Mar tenía el partido donde quería, se había mostrado efectivo arriba y no pasaba apuros atrás, y había conseguido anular la línea de creación del Motril que se topaba con una zaga muy segura, liderada por Emilio Cubo y Alex Portillo.

El Motril tomó el dominio del balón en la última media hora y se dedicó a buscar la cabeza de Antonio López, que remató varios centros laterales, pero sin crear excesivo peligro. La eliminatoria pudo tener un mejor resultado para el cuadro rojillo cuando un error defensivo desembocó en un penalti sobre Gato en el minuto 84, que acarreó la expulsión de Baca. Paco Ariza se topó con el portero motrileño con un lanzamiento centrado y bastante raso. El calor, junto a un césped artificial seco, llevó a muchos jugadores acalambrados, sobre todo de los locales, que hizo el que el Torre del Mar acabara con diez, ya que Ocaña se retiró lesionado con todos los cambios agotados. Todo se resolverá en la vuelta, con un Escribano Castilla que presentará una gran entrada de público.