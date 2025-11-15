Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zubimendi abraza a Oyarzabal tras anotar el segundo gol de España ante Georgia Reuters
Mundial 2026 | Clasificación

Una selección de récord: 30 partidos sin perder

El equipo de Luis de la Fuente suma 25 victorias y cinco empates consecutivos y establece una nueva marca en su historia

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

La selección dirigida por Luis de la Fuente ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol español. Con la contundente victoria frente a Georgia (0-4) ... , que prácticamente sella su presencia en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá salvo un desenlace inesperado, La Roja ha conseguido superar un registro que parecía intocable: la mejor racha invicta de todos los tiempos, aquella que construyó la generación dorada campeona del mundo en Sudáfrica.

