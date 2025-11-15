Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente, durante el Georgia-España de este sábado. Giorgi Arjevanidze (Afp)
Mundial 2026 | Clasificación

De la Fuente: «Tengo la suerte de dirigir a jugadores de una dimensión histórica»

«Siento admiración y orgullo de tener una generación excepcional que lleva 30 partidos sin perder», subraya el seleccionador español tras otra exhibición de La Roja en Georgia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Luis de la Fuente volvió a poner en valor la tremenda calidad y el compromiso de los futbolistas de la selección española al término de ... otra exhibición frente a Georgia que sella el pase virtual de La Roja para el Mundial de 2026 cuando solo resta un partido para culminar una fase de clasificación que hasta ahora está siendo impecable. «Tengo la suerte de dirigir a jugadores de esta dimensión, histórica, y queda mucho recorrido», celebró el estratega riojano nada más concluir el choque disputado en Tiflis, que eleva a 30 la racha de encuentros consecutivos invicto que acumula el combinado que comanda, uno más que el registro que estableció La Roja en tiempos de Vicente del Bosque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

