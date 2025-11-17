De la Fuente: «No tengo vanidad, lo que quiero es estar a la altura del reto»

Luis de la Fuente trasladó el mérito por la extraordinaria racha que acumula la selección española, 30 partidos sin conocer la derrota, al brillante grupo ... de futbolistas que dirige y no quiso colgarse medalla alguna. «Para mí es un orgullo que se hable de la selección. Tenemos que huir de las individualidades. Lo importante es poner el foco en lo que representa esta selección para un país. Eso es lo que tenemos que destacar. Yo lo que trato es de hacer cada día mejor mi trabajo. No tengo vanidad para pensar en esas cosas. Lo que quiero es estar a la altura del reto», respondió cuando le preguntaron si le gustaría que le describiesen como uno de los mejores seleccionadores del mundo en la previa del duelo que enfrentará el martes a La Roja con Turquía en Sevilla y que debe servir para certificar el pase al Mundial de 2026.

«Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad, por prestigio, porque queremos seguir siendo los números unos de mundo, por la afición, porque queremos seguir ganando y compitiendo, por conseguir el partido número 31 seguido invicto. No va a haber una revolución, sacaremos un equipo muy competitivo. El respeto que tenemos a los rivales nos exige sacar a los mejores», explicó un preparador que no quiere bajar la guardia pese a que solo una derrota por siete o más goles de diferencia frente a Turquía mandaría a España a la repesca.

«Mañana vamos a sacar el mejor equipo que entendemos para ganar este partido. Es un partido muy importante, aquí no hay ningún regalo que valga. Se lo tienen que ganar», atajó De la Fuente cuando le cuestionaron si el pulso con Turquía era una buena oportunidad para repartir minutos a futbolistas que han sido menos habituales en el once en medio de una rueda de prensa en la que expresó su preocupación por el estado en el que se encuentra el césped de La Cartuja. «No parece que el campo esté todo lo bien que podría estar. Ha habido un temporal en Sevilla. Espero que en estas horas se recupere bastante. Tenemos que valorarlo todo, qué jugadores tienen que estar más frescos, cuáles necesitamos que tengan más energía al principio y cuáles al final. Van a ser los mejores jugadores para afrontar este partido», manifestó el de Haro.

Unai Simón, listo

Tranquilizó sobre el estado físico de Unai Simón, que salió con una ligera cojera de Tiflis. «Están todos disponibles, era un golpe y durante estas horas ha evolucionado muy bien. No hay ningún problema con Unai», dijo sobre el guardameta. Habló también de otro futbolista del Athletic, Aymeric Laporte, y lo que aporta a la selección. «Tiene mucha importancia. Llegué a decir que era el mejor central. Para nuestro estilo nos ofrece una gran salida y filtración de pases. También tiene jerarquía en defensa con una gran comunicación. Es muy completo. El mérito que teníamos era conocer qué futbolistas encajan mejor en nuestro juego y Laporte es uno de ellos», señaló.

Regresa De la Fuente a Sevilla, recurrente escenario de las andanzas de La Roja y por la que siente un cariño muy especial el riojano. «Sevilla es mi casa, me siento feliz. Sevilla nunca falla. Quiero transmitir a la afición lo importante que es que nos sigan apoyando. Ojalá mañana presente un aspecto como el de las grandes citas. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo este equipo, de estos jugadores. Es un privilegio y esperamos que lo mejor todavía esté por llegar», recalcó antes de expresar la ilusión que le supone estar a las puertas de llevar el timón de España en un Mundial.

«Representa todo. He sido un gran aficionado de la selección española y para mí es un lujo, un honor, dirigir a la selección de mi país. No sé si habrá un sentimiento más placentero que ser seleccionador de tu país. Es lo máximo a lo que puede aspirar un entrenador. Y tener la posibilidad de dirigir a selección en un Mundial me hace darme cuenta de la importancia de este puesto y del honor que tengo de ser seleccionador», consignó De la Fuente en una intervención en la que lidió con la etiqueta de favorita que los analistas cuelgan a la selección española de cara a esa Copa del Mundo. «Una de las grandes favoritas. Ese es el mérito. El favoritismo no te lleva a nada. El verdadero éxito es estar en la disputa porque ganar o perder es un hilo muy fino. En el Mundial estaremos los mejores del mundo y un claro favorito es imposible determinarlo», acotó.