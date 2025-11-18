Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oyarzabal celebra el segundo gol de España ante Turquía. José Manuel Vidal (Efe)
Mundial 2026 | Clasificación

España sella el pase al Mundial con récord y aviso

Turquía evita el pleno en Sevilla, pero La Roja iguala la plusmarca de 31 duelos oficiales invicta de Italia y jugará su decimotercera Copa del Mundo consecutiva

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Sevilla

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:05

Al Mundial sin pasar apuros y con otro récord en el bolsillo. España cumplió este martes la diligencia empatando con Turquía, cerró una fase casi ... inmaculada que refuerza su candidatura para hacerse con el trono planetario el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá e igualó la plusmarca de 31 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota que amalgamó la Italia de Roberto Mancini entre 2018 y 2021.

